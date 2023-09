Verspätetes Verfolgerduell

Wenn Michelstetten am kommenden Dienstag die SG Hüttendorf/Paasdorf empfängt, könnten beide Teams schon mit elf Punkte hinter den Haugsdorfern liegen. Der Tabellenführer spielt nämlich am Wochenende gegen den Letzten aus Neuruppersdorf.

Noch zuvor stehen sich zwei Tabellennachbarn gegenüber. Haringsee II (6.) gastiert beim UFC Gnadendorf. Beide Mannschaften mussten in der Vorwoche eine bittere Pille schlucken. Die Konar-Elf erlitt gegen Schletz die bisher höchste Saisonpleite (0:6), die Gnadendorfer kamen in Neuruppersdorf nicht über ein torloses Unentschieden heraus.

Beim 6:0-Sieg der Schletzer über Haringsee II war vor allem ein Mann in Topform: Stürmer Petr Haranza. Der tschechische Angreifer schnürte einen Fünferpack und legte das sechste Tor vor. Gegen Prinzendorf, das in den letzten zwei Spielen je neun Tore bekam, wird sich der USC einen ähnlich starken Auftritt von Haranza wünschen.

Seit vier Jahren ohne Sieg im direkten Duell

3:2, 1:1, 5:0, 5:0, 5:0, 3:0 - in den letzten sechs Aufeinandertreffen hieß der Sieger bis auf eine Ausnahme Michelstetten. Seit dem Bestehen der SG Hüttendorf/Paasdorf näherten sich beide Mannschaften aber an und die aktuelle Tabellenkonstellation vom UFC und der Spielgemeinschaft versprechen heuer ein noch spannenderes Spiel am Dienstagabend. Für Hüttendorf/Paasdorf-Obmann Peter Schmatzberger ist die Niederlage gegen Haugsdorf kein schlechtes Omen: „Vielleicht war das ganz gut. Jetzt können wir befreit aufspielen, der Druck ist weg.“ Die Michelstettner waren hingegen schon in Prinzendorf in Torlaune, insbesondere Michael Frühwirth beeindruckte mit einem Viererpack. Die Begegnung könnte auch schon für den Titel vorentscheidend sein, so sieht es zumindest Schmatzberger: „Je nachdem wer gewinnt, wäre eine Mannschaft dann komplett weg.“

Der Spieltag im Überblick

Sonntag, 16 Uhr: Gnadendorf - Haringsee II (Friedl), Schletz - Prinzendorf (Schwarzl); 16.30 Uhr: Haugsdorf - Neuruppersdorf (Tarhan).

Dienstag, 19 Uhr: Michelstetten - SG Hüttendorf/Paasdorf (Erkol).