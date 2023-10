Vorm Match auf die Wiesn

Der hartnäckigste Verfolger von Tabellenführer Haugsdorf heißt weiterhin UFC Michelstetten. Gegen Neuruppersdorf gelang der dritte Sieg in Folge, Trainer Roman Haas hatte im Vorfeld einen Riecher: „Wenn wir da mit 1:0 gewinnen, bin ich zufrieden. Sollte es ein 5:0 werden, bin ich sehr zufrieden.“ Es sollte tatsächlich ein 5:0 werden.

Für das nächste Match hat Coach Haas zwar keine Vorhersage im Petto, dafür eine spezielle Matchvorbereitung. Am Samstag fahren die Spieler nämlich noch auf die „Wiener Wiesn“. Haas nickte das ab und fordert seine Schützlinge sogar augenzwinkernd auf, länger zu bleiben: „Dann haben wir wenigstens eine Ausrede. Das wird nämlich eine harte Nuss gegen Gnadendorf. Wir brauchen einen Sieg, ob es mit den Ausfällen reichen wird, werden wir sehen. “ Gnadendorf ist nur Sechster, aber seit vier Spielen ungeschlagen.

Zeitgleich empfängt der Tabellenletzte Neuruppersdorf den USC Schletz. Die Stimmung, sowie die Leistungskurve zeigt bei den Neuruppersdorf nach oben, wie Spielertrainer und neuerdings Aushilfstormann Kevin Schuckert betonte: „Gegen Michelstetten war es wahrscheinlich unser bestes Match in dieser Saison. Es kann da langsam was entstehen, der Kader wird auch langsam größer.“ Der klare Favorit wir kommt trotzdem aus Schletz. Coach Robert Ingartler will aber die volle Leistung seiner Mannschaft sehen: „Gegen Neuruppersdorf muss in die Köpfe der Spieler, dass es nur mit 100% geht. Es wird sicher nicht so leicht. Gegen Michelstetten haben Sie auch nur 0:5 verloren.“

Diesmal pünktlich?

Gegen die SG Hüttendorf/Paasdorf werden sich die Prinzendorfer wohl vor allem eine Sache wünschen: Ein normales Spiel, denn in der Vorwoche musste die Partie gegen Haringsee II eine Viertelstunde später angepfiffen werden. Der Grund: Spieler Semir Memic war noch am Heimweg von einer Hochzeit in Innsbruck und hätte es nicht ganz zum ursprünglichen Ankick geschafft. Nach seiner Ankunft konnte es endlich losgehen, Memic war der elfte Mann, auf der Bank saß niemand. Das war am Ende aber gar nicht das größte Problem an diesem Tag, denn drei weitere Prinzendorf-Spieler wurden bei der Anreise zum Match in einen Autounfall verwickelt. Für zwei von ihnen ging die Sache glimpflich aus, einer dürfte sich laut Funktionär und Aushilfs-Tormann Martin Schwarz schwerer verletzt haben. Dass die Partie nach engem Spielverlauf 1:2 endete, war ihm logischerweise relativ egal: „Da ist der Fußball nachher Nebensache, wenn so etwas passiert.“

Abgeschlossen wird der 9. Spieltag vom Duell zwischen Haringsee II und dem AFC Haugsdorf. Der Trainer der Underdogs aus Haringsee, Rupert Konar nahm's gelassen: „Das ist eh der gleiche Schmäh wie immer, der nächste Zahnarztbesuch. Bei einem Glücklichen Spielverlauf können wir eventuell etwas mitnehmen.“

Der Spieltag im Überblick:

Sonntag, 15.30 Uhr: Gnadendorf - Michelstetten (Erkol), Neuruppersdorf - Schletz (Friedl), SG Hüttendorf/Paasdorf - Prinzendorf (Seven); 16 Uhr: Haugsdorf - Haringsee II (Allinger).