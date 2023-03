Wie starten die Nachzügler?

Bei ihrem Rückrundenauftakt gilt Schletz als Favorit, denn mit Neuruppersdorf kommt das Tabellenschlusslicht. Der Trainer des Letztplatzierten Kevin Schuckert über das Spiel: „Ich glaube, dass sie uns unterschätzen.“ Unterschätzt werden die gut reingestarteten Prinzendorfer wohl nicht. Immerhin besiegte man Pellendorf klar mit 3:0 und setzte durchaus ein Ausrufezeichen. SCP-Obmann Stellvertreter Martin Schwarz hofft daher auf eine ähnlich gute Leistung gegen Haugsdorf, ist sich aber der Underdog-Rolle seiner Mannschaft bewusst: „Ich sag jetzt nicht, dass Punkte drin sind. Aber wenn wir wieder so eine mannschaftlich geschlossene Leistung zeigen, können wir vielleicht was mitnehmen.“ Die Haugsdorfer müssen auf den rot-gesperrten Raimund Chmela verzichten. Das schmerzt umso mehr, weil Chmela in der Vorwoche zwei Mal gegen Klein-Harras traf und sich erst in der Schlussphase den roten Karton wegen einer Tätlichkeit abholte.

Duell gegen Hüttendorf ist für Haas ein „kleines Derby“

Nach dem deutlichen Sieg gegen Neuruppersdorf trifft Hüttendorf/Paasdorf in dieser Runde auf einen härteren Brocken. Michelstetten sprang durch den letztwöchigen Sieg in Gnadendorf auf Platz drei. Für Trainer Roman Haas nimmt das Duell mit der Spielgemeinschaft durchaus einen besonderen Stellenwert ein: „Hüttendorf ist für uns ein kleines Derby, wir sind die Gejagten.“ Ähnlich geht es dem Tabellenführer aus Großkadolz, der weiterhin ungeschlagen ist. Laut Coach Ernest Gartler soll das gegen Dürnkrut/Jedenspeigen II so weitergehen. Gartler erhofft sich aber eine Leistungssteigerung: „Ich erwarte mir einen Sieg, wir müssen aber wieder unsere Leistung bringen, denn ich schätze sie schon ein bisschen stärker als Haringsee II ein.“ Die zweiten Spätstarter aus Dürnkrut haben also nicht gerade die einfachste Aufgabe zum Rückrundenstart.

Der SC Haringsee II tritt nach der Partie gegen den Tabellenführer nun gegen die zweite Spitzenmannschaft der Bezirksklasse an. Am Sonntagnachmittag kommt Klein-Harras nach Haringsee, fehlen werden dabei mit Sicherheit Haydar Güles und Hayder Güles. Die beiden Cousins holten sich jeweils eine rote Karte gegen Haugsdorf ab und stehen ihrem Team damit nicht zur Verfügung. SCH II-Übungsleiter Rupert Konar wird auf einen glimpflicheren Ausgang hoffen, als es im Hinspiel der Fall war. Da verlor seine Elf auswärts 13:0. Abgeschlossen wird die 13. Runde mit dem Duell zwischen Gnadendorf und Pellendorf. „Ich habe die Pellendorfer gegen Prinzendorf gesehen. Es wird auf jeden Fall eine leichtere Partie als gegen Michelstetten“, konstatiert UFCG-Trainer Marko Madner.

Die nächste Runde

Samstag, 16.30 Uhr: USC Neuruppersdorf – USC Schletz (J. Rath), SC Prinzendorf – AFC Haugsdorf (N. Andric), SG Dürnkrut/Jedenspeigen II – SC Großkadolz (W. Pansky); 19 Uhr: UFC Michelstetten – SG Hüttendorf/Paasdorf (Veselka).

Sonntag, 16.30 Uhr: SC Haringsee II – USV Kleinharras (R. Altindas), USV Pellendorf – UFC Gnadendorf (S. Burcoiu).