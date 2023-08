Zwei „Direkte“ in drei Tagen

Durchaus kurios startet die nur mehr acht Teams umfassende Bezirksklasse in die neue Saison: Am Sonntagabend trifft Gnadendorf nämlich auf Haugsdorf, genau 48 Stunden später steigt die selbe Paarung – als Teil der achten Runde – in Haugsdorf. Gnadendorf-Spielertrainer Marko Madner erklärte das wie folgt: „Es ist so, dass beim ursprünglichen Termin anscheinend die halbe Mannschaft von ihnen im Urlaub ist und sonst kein anderer Termin gegangen wäre.“

AFC-Trainer Bernhard Diem macht sich wiederum Sorgen um den Fitnesszustand seiner Spieler: „Wir haben halt an diesem Samstag eine Hochzeit in Haugsdorf, die Poolparty in Haugsdorf und das Volksfest in Hollabrunn.“

Der Rest der Liga ist wie üblich nur einmal im Einsatz. Den Auftakt machen am Freitag die Neuruppersdorfer gegen die favorisierten Michelstettner.„Unterschätzen werden wir sie sicher nicht, aber einen Sieg brauchen wir auf jeden Fall“, so Gäste-Coach Roman Haas. Die SG Hüttendorf/Paasdorf trifft zudem auf Schletz, wo es für den neuen Trainer Robert Ingartler nach zwei klaren Testspielsiegen „recht gut“ ausschaut.

Die beiden verbliebenen Gänserndorfer Bezirksklubs treffen wiederum gleich in der ersten Runde aufeinander: Prinzendorf empfängt Haringsee II. Während der SCP am Wochenende spielfrei war, testete das Team von Rupert Konar gegen die eigene Reserve – und verlor knapp mit 2:3. Unabhängig vom Spielausgang ist trotzdem damit zu rechnen, dass beide Gänserndorf-Vertreter heuer wieder in der unteren Tabellenhälfte zu finden sind.