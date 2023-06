Der krönende Abschluss

Spannender hätte die Ausgangssituation kaum sein können. Am letzten Spieltag empfing der Zweite den Tabellenführer. Klein-Harras und der SC Großkadolz waren punktgleich und ohne Niederlage in dieser Saison.

So kam es zum oft zitierten Endspiel in Klein-Harras. Neben einigen Anhängern des USV und einer Fraktion der Großkadolzer fand sich auch eine Abordnung von AFC Haugsdorf-Spielern, inklusive Trainer Bernhard Diem, in Klein-Harras wieder.

Ungeschlagen sollten beide Mannschaften auch nach diesem Duell bleiben. Durch das 2:2-Unentschieden im Endspiel standen Großkadolz und Klein-Harras nach 22 Spielen bei 60 Punkten. Am Ende entschied also die Tordifferenz, wodurch der SC Großkadolz nach dem letzten Kampfmannschaftsspiel der Vereinsgeschichte den Meistertitel feiern konnte. „Ich wusste, dass wir das schaffen. Alle Spieler haben 100 Prozent gegeben, unsere Abwehr war ein Bollwerk“, verriet Meistertrainer Ernest Gartler.

Schlussmann Petr Deres war der Held im Endspiel

Durch Elfertore von Daniel Zavadil ging der SCG zweimal in Führung. Markus Holemar und Haydar Güles sorgten jeweils für die Ausgleichstreffer. Als Mann des Spiels kann zweifelsohne Petr Deres bezeichnet werden. Der tschechische Torhüter brachte die gegnerische Offensive mit seinen Paraden regelmäßig zur Verzweiflung. Das erkannte auch Coach Gartler: „Gerade bei den Standards mussten wir immer wieder aufpassen. Unser Tormann hat tadellos gehalten.“ Während die Feierlichkeiten am Klein-Harraser Sportplatz noch etwas gebremst waren – immerhin hielt es ein Großteil der Fans mit den Hausherren –, ging es spätestens bei der Feier in Großkadolz rund. Große Details wollte Gartler nicht ausplaudern. Das lag aber auch daran, dass der Trainer früh wegmusste: „Ich hab' nur bis 12 gefeiert. Am nächsten Tag bin ich nämlich mit meinem Enkel zu einem Match gefahren.“

Torjägerkanone ging ebenfalls nach Großkadolz

Den Top-Torjäger stellt der Meister auch noch. Mit seinen 39 Toren ließ Pavel Meissner auch Manuel Haas hinter sich, der im letzten Spiel beinahe an Meissner rankam. Die sechs Treffer reichten aber nicht.