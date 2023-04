0:7, zweimal Rot und eine schwere Verletzung

Werbung

Was für ein verkorkster Tag für Prinzendorf. Es stand bereits 5:0 für Gnadendorf, als Nico Hannesschläger ein schweres Foul abbekam. Der 21-Jährige konnte das Feld nicht mehr auf eigenen Beinen verlassen, wurde mit Verdacht auf Fußbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Am Tag darauf Aufatmen beim SCP: Hannesschläger kam mit mehreren blauen Augen davon. Er riss sich die Seitenbänder im Knöchel ein und prellte sich den Würfelbeinknochen. „Gott sei Dank ist nichts gebrochen“, war Obmann-Stellvertreter Martin Schwarz erleichtert.

Zum Sportlichen: Gnadendorf führte 2:0, als Dragan Puselja die Gelb-Rote Karte bekam und das Spiel damit kippte. Zuvor war die Partie eigentlich ausgeglichen. Für Schwarz war die zweite Gelbe für seinen Kapitän „nicht einmal ein Foul“.

Schwarz: „Jede Berührung von uns war ein Foul“

Ab diesem Moment entwickelte sich zwischen SCP-Spielern und dem Schiedsrichter eine unruhige Eigendynamik, was Schwarz sogar zu folgender Aussage bewegte: „Das war eine Katastrophe. Mir fehlen die Worte bei so einer Schiedsrichterleistung. Die Tore kannst du so bekommen, aber jede Berührung von uns war ein Foul.“

Der verletzte Schwarz saß übrigens auf der Bank, sah zum Spielende wegen einer Beleidigung gegen den Unparteiischen aber trotzdem Rot.