Neuer Rekordsieg

Der SC Prinzendorf/Rannersdorf stellte einen neuen Rekord auf. Noch nie - zumindest seit Beginn der Datenerfassung 2007/08 - gewann der SCP so hoch, wie am vergangenen Wochenende in Neuruppersdorf. Mit 10:1 fegte man den USC weg. „Wir wissen selbst nicht, wann wir das letzte Mal so hoch gewonnen haben“, konnte es selbst Obmann-Stellvertreter Martin Schwarz nicht glauben, obwohl „es noch höher hätte ausgehen müssen.“