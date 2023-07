So oft getroffen wie seit 2018 nicht mehr

Die 30 Zuschauer am Prinzendorfer Sportplatz wurden am Sonntagabend Zeugen eines wahren Torfestivals. Gegen eine junge Neusiedler Reserve-Mannschaft siegte die Matzinger-Elf deutlich mit 9:5. Semir Memic ragte mit einem Hattrick heraus, mit Hermann Weissenbeck (2), Mustafa Kale, Marco Weissenbeck und Mehmet Yilman trugen sich weitere Neuzugänge in die Torschützenliste ein. „Wir haben sehr gut umgesetzt was wir uns vorgenommen haben, es war eine gute Partie von uns. So solls in der Meisterschaft weitergehen“, freute sich Obmann-Stellvertreter Martin Schwarz.

Ein Blick in die Statistik offenbart, dass derartige Offensiv-Feuerwerke der Prinzendorfer eine Seltenheit sind. Neun Tore gelangen zuletzt im Juli 2018, als man Gänserndorf-Süd in der Vorbereitung mit 9:1 schlug. Zweistellig wurde es zum letzten Mal im Sommer 2015, ebenfalls in der Vorbereitung, bei einem 14:0 gegen die Schrattenberger Reserve. Nun gilt es für den SCP, die Offensiv-Hochform für die Meisterschaft zu konservieren. Für kommende Woche sucht man noch nach einem Gegner.