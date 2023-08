Auftaktpleite mit Not-Tormann

In Abwesenheit von Einser-Keeper Dean Vuckovic startete Prinzendorf mit Neuzugang und Feldspieler Hermann Weissenbeck im Tor ins Auftaktmatch gegen Haringsee II. Das Duell der beiden letzten verbliebenen Gänserndorf-Teams in der Bezirksklasse verlief bis zur Pause torlos, ehe die Gäste nach Wiederanpfiff binnen 15 Minuten vier Tore erzielten und so über einen Auftakterfolg jubeln durften.

„Bis zur Pause hätten wir 3:0 führen müssen, in der zweiten Hälfte war dann alles anders, obwohl wir nichts umgestellt haben“, war SCP-Obmann-Stellvertreter Martin Schwarz ratlos. Schadlos hielt sich für ihn Weissenbeck, der seine ungewohnte Aufgabe „gut gemacht“ habe.

Für Gäste-Trainer Rupert Konar war die zur Pause eingetauschte Routine von Thomas Brantner entscheidend: Der Matchwinner legte die ersten beiden Treffer von Neuzugang Johannes Alic auf, den vierten erzielte er selbst. „Mit ihm war es dann besser, das Resultat ist sehr positiv“, so Konar. Seinem Team gelang somit die Revanche für die 1:6-Pleite beim letzten direkten Duell im Frühjahr, es war der erste Sieg seit 23. April, als man mit dem 6:2 gegen Neuruppersdorf die einzigen Punkte im Frühjahr holte.

Leichter werden die kommenden Aufgaben für beide Teams nicht. Der SCP empfängt am Sonntag die SG Hüttendorf/ Paasdorf, laut Schwarz wird zumindest Abwehrstütze Stefan Wiesinger weiterhin fehlen. Haringsee II empfängt dagegen die Haugsdorfer aus dem hohen Norden des Bezirks Hollabrunn. „Sie sind eine sehr angenehme und faire Mannschaft, aber die haben schon andere Waffen, wie die Chmelas zum Beispiel“, so Konar.