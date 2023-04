Derby entschied sich in der Schlussviertelstunde

Werbung

Schletz - Michelstetten 2:4. Die der Papierform nach favorisierten Gäste wollten ihre bereits sechs Jahre lang andauernde Derby-Erfolgsserie fortsetzen, zunächst war das Spiel aber relativ ausgeglichen. UFC-Trainer Roman Haas sah auf beiden Seiten wenig Risiko und viele sichere Pässe, die eigenen Offensivaktionen spielte man schlecht fertig. Die Ausnahme war das 0:1 durch Manuel Haas in Minute 19, das aber rasch ausgeglichen wurde: Nach einem Ballverlust im Spielaufbau knallte Cedomir Tosic den Ball ins Kreuzeck. Schletz-Coach Josef Schodl sah sogar ein leichtes Chancenplus für sein Team.

Ansonsten zeigten sowohl Matthias Prukl im Michelstettner Tor, als auch sein Gegenüber Rainer Pizal einige Paraden. In der Halbzeitpause forderte Haas einen etwas mutigeren Auftritt seines Teams für den zweiten Durchgang und seine Worte dürften erhört worden sein: Michelstetten erhöhte den Druck und Manuel Haas, der an der Stange scheiterte, kam dem 1:2 am nächsten. In Minute 74 gab es nach einem unnötigen Foul an Johannes Stacher schließlich Elfmeter, Manuel Haas brachte die Gäste in Führung.

Joker Sebastian Stark machte das wichtige 1:3

Wenig später scheiterte Schletz einmal an Prukl und einmal am rettend eingreifenden Thomas Körbl, in Minute 80 fiel das Tor dann auf der anderen Seite: Michael Frühwirth lief dem Verteidiger davon und bediente in der Mitte Joker Sebastian Stark, der das 1:3 erzielte. In der 90. Minute folgte ein weiterer Elfmeterpfiff, den beide Seiten unterschiedlich wahrnahmen: Während Schodl von einer Fehlentscheidung und einem Stürmerfoul sprach, sah Haas „drei Elfmeterfouls in zehn Sekunden“.

Ausschlaggebend soll ein Rempler gegen Philipp Rippl gewesen sein, Johannes Stacher stellte jedenfalls auf 1:4. Kurz darauf verkürzte Tosic auf 2:4, dann war Schluss. Schodl war ehrlich: „Wir sind in der zweiten Halbzeit nicht mehr mitgekommen, der Sieg geht in Ordnung“. „Wir machen’s wieder einmal bis zum Schluss spannend“, lachte Haas, der aber auch zufrieden resümierte: „Hier musst du trotzdem einmal gewinnen“.

09.04.2023 16:30

Statistik:

Schletz - Michelstetten 2:4 (1:1)

Torfolge: 0:1 (19.) Haas, 1:1 (23.) Tosic, 1:2 (74., Elfmeter) Haas, 1:3 (80.) Stark, 1:4 (90., Elfmeter) Stacher, 2:4 (90+1.) Tosic

Karten: Wolfsbauer (70., Gelbe Karte Unsportl.), Haranza (58., Gelbe Karte Foul)

Schletz: Tosic, Vitek (55. Wolfsbauer), Rieder, Stacher, Schodl, Pizal, Marbach, Haranza, Stacher, Jungbauer (85. Nauer), Öztürk (89. Svatoš)

Michelstetten: Neculai (68. Rippl), Spanner (68. Stark), Huber, Haas, Frühwirth (85. Mrazek), Körbl, Prukl, Schöfmann (90. Hieblinger), Körbl, Stacher, Rippl (90. Göstl)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Marius-Aurelian Baston-Ciobanu