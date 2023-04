Haranza trifft sechs Mal

Werbung

Schletz - Prinzendorf 9:0. Stark ersatzgeschwächt ging Prinzendorf ins Spiel bei den favorisierten Schletzern. „Wir haben einige Verletzte und auch so haben einige gefehlt. Sogar der Hannesschläger Nico hat gespielt, der wollte eigentlich nur zuschauen kommen und hat sich dann doch die Schuhe angezogen“, erzählte Obmann-Stellvertreter Martin Schwarz. Bei Schletz war wiederum Feldspieler David Stacher im Tor, da Keeper Rainer Pizal erkankt ausfiel. Die Partie selbst verlief über 90 Minuten einseitig, Stacher bekam laut seinem Trainer Josef Schodl insgesamt zwei Schüsse aufs Tor.

Nach sieben Minuten jubelten seine Vorderleute erstmals, Michael Jungbauer erzielte nach einer schönen Kombination und einem Haranza-Querpass das 1:0. Wenig später machte Harald Zöbinger das 2:0 und noch vor der Pause schnürte Petr Haranza einen Hattrick binnen zehn Minuten zum 5:0-Pausenstand. Dass es nicht noch mehr Gegentore waren, erklärte sich Schwarz mit dem starken Auftritt von Kapitän und Innenverteidiger Stefan Wiesinger: „Der hat sehr viel wegverteidigt. Die Spieler haben gesagt, dass er so schnell wie Usain Bolt ist“. In Halbzeit zwei war bei den Gästen neben Hannesschläger auch Ersatzkeeper Dean Vuckovic in der Partie, da Marcus Hecht verletzt ausgetauscht werden musste.

Schodl: „Hätten auch 15 Tore machen können“

Nach der Pause steuerte Haranza weitere drei Treffer binnen elf Minuten bei und auch Zöbinger traf erneut. Nach dem 9:0 in Minute 64 war das Torfestival aber schon zu Ende. „Wir haben dann eine Chance nach der anderen vergeben, da waren zehn Hunderter dabei“, so Schodl, der generell mit der Effizienz vorm Tor haderte. Dementsprechend fiel auch das Resümee des Schletzer Coaches aus: „Spielerisch war es sehr in Ordnung, aber wir hätten auch 15 Tore machen können. Da war dann ein bisschen die Lässigkeit dabei“. Schwarz gab zu: „Es ist schwierig mit so vielen Ausfällen. Schletz war eine Klasse besser und hätte noch mehr Tore machen können“.

23.04.2023 16:30

Statistik:

Schletz - Prinzendorf 9:0 (5:0)

Torfolge: 1:0 (7.) Jungbauer, 2:0 (14.) Zöbinger, 3:0 (34.) Haranza, 4:0 (43.) Haranza, 5:0 (44.) Haranza, 6:0 (53.) Haranza, 7:0 (54.) Haranza, 8:0 (61.) Zöbinger, 9:0 (64.) Haranza

Karten:

Schletz: Stacher David, Tosic, Vitek (63. Wolfsbauer), Stacher Christian (53. Stacher), Zöbinger, Rieder (64. Kober), Jungbauer, Marbach, Schodl, Haranza, Öztürk

Prinzendorf: Adeyemi (HZ. Vuckovic), Walter, Maier (HZ. Hannesschläger), Winkelmüller, Lifka, Tauder, Rampula, Kale, Prajka, Wiesinger, Hecht (55. Hirsch)

34 Zuschauer, Schiedsrichter: Kerem Barmaksiz