Trotz billiger Gegentore gewonnen

Schletz - SG Hüttendorf / Paasdorf 2:3. Ohne den fehlenden Keepern Raphael Neckam und Michael Aligo bestritt die Spielgemeinschaft die Partie in Schletz. Zwischen den Pfosten stand mit Günther Ziegler dennoch ein gelernter Torhüter, auch wenn dieser heuer hauptsächlich am Feld auflief. Nach nur drei Minuten musste er den Ball aber schon aus dem Netz fischen, da Petr Haranza nach Schodl-Assist traf. „Da haben wir hinten nicht gut ausgeschaut, aber wir waren dann ab der 25. Minute besser im Spiel“, so Hüttendorf-Obmann Peter Schmatzberger. Schletz war vorm Tor zu wenig zwingend und verlor sein Übergewicht im Laufe der ersten Hälfte.

In Minute 32 gelang den Gästen der nicht unverdiente Ausgleich, Kevin Pusch traf per Abstauber, nachdem Keeper Rainer Pizal einen ersten Schuss parierte. In Hälfte zwei ließ Pusch zunächst eine gute Chance aufs 1:2 liegen, dafür machte er es in Minute 70 dann allein vor Pizal besser – und gleich danach legte Stefan Buser das 1:3 nach. „Da waren wir bei beiden Toren eigentlich vorm Gegner am Ball. Wir machen Fehler, das ist unglaublich“, war Schletz-Coach Josef Schodl ratlos. Mit der Einwechslung des krankheitsbedingt angeschlagenen Michael Jungbauer legte sein Team nochmal etwas zu und verkürzte in Minute 86 durch Cedomir Tosic vom Elfmeterpunkt auf 2:3.

Schodl: „Hinten wird momentan alles bestraft“

Hier ärgerte sich Schmatzberger: „Das war total unnötig, da hat der Verteidiger nach einem Einwurf den Gegner an der Linie gefoult“. Am Ende brachte sein Team die drei Zähler aber ins Ziel, sodass der Funktionär positiv resümierte: „Unterm Strich war es ein verdienter Sieg. Wir hatten sicher mehr Spielanteile und Chancen“. Schodl sah das nicht unbedingt so: „Wir haben eigentlich nur wegen den zwei dummen Fehlern verloren. Aber hinten wird momentan alles bestraft und 25 Meter vorm Tor treffen wir die falschen Entscheidungen“.

07.05.2023 16:30

Statistik:

Schletz - SG Hüttendorf / Paasdorf 2:3 (1:1)

Torfolge: 1:0 (3.) Haranza, 1:1 (32.) Pusch, 1:2 (70.) Pusch, 1:3 (74.) Buser, 2:3 (86., Elfmeter) Tosic

Karten: Tosic (91., Gelbe Karte Foul)Auer (47., Gelbe Karte Foul), Adami (30., Gelbe Karte Foul), Eckner (43., Gelbe Karte Kritik)

Schletz: Pizal; Schodl, David Stacher, Marbach; Zöbinger, Wolfsbauer (77. Jungbauer); Vitek, Öztürk, Rieder (82. Svatoš); Tosic, Haranza.

SG Hüttendorf / Paasdorf: Ziegler; Buser (75. Hager), Balija, Adami; Reinsperger (80. Haydn), Auer; Schwarzenberger (HZ. Pernold), Simon Stacher, Arslan; Eckner, Pusch.

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Silviu Burcoiu