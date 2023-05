Drei Tore von der Bank

SG Dürnkrut/Jedenspeigen II - Michelstetten 0:5. Der Favorit aus Michelstetten erwischte den besseren Start. Manuel Haas überwand den gegnerischen Torhüter per Lupfer schon nach wenigen Minuten, verfehlte dabei jedoch das Tor. In der 16. Minute gelang Haas sein Tor. Er ließ zwei Gegenspieler aussteigen und kam danach mit einem platzierten Abschluss ins lange Eck zum Torerfolg.

In der Folge schraubte Michelstetten die eigenen Offensivambitionen etwas zurück, ließ dafür in der Defensive nichts zwingendes zu. Die beste Möglichkeit der Heimischen kam durch Andreas Janecek zu stande. Bei einem abgefälschten Weitschuss traf er die Stange. Erst nach der Pause stellte Haas auf 0:2. Zuvor verpasste Michael Reichel den Ausgleich. Martin Schulz schickte Georg Spanner in die Tiefe, der brachte einen Stanglpass in den Strafraum. Haas blieb vor dem Tor eiskalt und schnürte damit einen Doppelpack.

Mrazek überzeugte sofort

Nur wenige Momente nachdem der 15-jährige Stefan Mrazek eingetauscht wurde, kam er schon zur ersten Chance. Seinen Schuss konnte ein Dürnkrut II-Verteidiger aber noch klären. Fünf Minuten später erzielte Mrazek mit einem Schlenzer ins lange Eck das 3:0. Ein Doppelpack des ebenfalls eingewechselten Michael Frühwirth (72., 77.) sorgte für den 0:5-Endstand.

Die Stimmen zum Spiel:

Roman Haas, Trainer, UFC Michelstetten: „Dürnkrut II war schon gut. Sie spielen auch mit lauter eigenen. Wir haben viel ausgelassen, aber auch nichts zugelassen.“

Martin Hörstlhofer, Trainer, SG Dürnkrut/Jedenspeigen II: „Wir wollten eigentlich an die erste Halbzeit anknüpfen. Nach dem 0:2 ist uns die Luft ein bisschen ausgegangen. Der Sieg geht zweifelsohne in Ordnung. Nichtsdestotrotz von der Einstellung und Kampfgeist sehr gut.“

Statistik:

SG Dürnkrut / Jedenspeigen II - Michelstetten 0:5 (0:1)

Torfolge: 0:1 (16.) Haas, 0:2 (61.) Haas, 0:3 (69.) Mrazek, 0:4 (72.) Frühwirth, 0:5 (77.) Frühwirth

Karten: Leidler (59., Gelbe Karte Unsportl.), Köppel (56., Gelbe Karte Unsportl.), Gieger (71., Gelbe Karte Foul)Haas (56., Gelbe Karte Foul), Haas (55., Gelbe Karte Kritik)

SG Dürnkrut / Jedenspeigen II: Gieger, Kapun, Epp, Köppel (73. Hörstlhofer), Janecek, Hering, Kellner, Gruber, Reichel (63. Binder), Albrecht, Leidler (73. Kastner)

Michelstetten: Stark (HZ. Frühwirth), Stacher, Prukl, Körbl Thomas, Neculai (62. Mrazek), Rippl, Haas Manuel, Schulz (70. Huber), Spanner, Schöfmann, Körbl Michael

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Taner Iskender