4:3-Sieg nach zweimal Rückstand

SG Dürnkrut / Jedensp. II - Haringsee II 4:3. Das Aufeinandertreffen der im Frühjahr noch punktelosen Zweier-Teams wollten sich am Dienstagabend offiziell nur zehn Zuschauer ansehen. „Es waren wirklich nicht viel mehr, zeitgleich hat die erste Mannschaft in Wilfersdorf gespielt“, erklärte sich SG-Trainer Martin Hörstlhofer den geringen Zuspruch. Mehr Zuschauer hätte sich die Partie auf jeden Fall verdient gehabt, beide Teams legten flott los und zeigten eine für Bezirksklasse-Verhältnisse gute Partie. In Minute vier ging Dürnkrut/Jedenspeigen dann auch schon in Führung, Stefan Albrecht stellte auf 1:0.

Kurz darauf stand der flinke Sebastian Tuitz nach einem indirekten Freistoß aber allein vorm anderen Tor und glich prompt aus. In der 10. Minute gab es dann den ersten Wechsel, Haringsee-Spielertrainer Rupert Konar verließ den Platz und erlitt nach eigenen Angaben eine „extreme Zerrung“. Sein Team hatte vor der Pause ein leichtes Übergewicht und drehte nach einer Viertelstunde die Partie komplett, wieder war Tuitz der Torschütze. In Minute 35 folgte das 2:2, nachdem Andreas Janecek der Ball vor die Fuße fiel und auch das war noch nicht der Schlusspunkt der ersten Hälfte.

Drei Treffer von Sebastian Tuitz reichten nicht für einen Zähler

Kurz vorm Pausenpfiff bekamen die Gäste nämlich noch einen Elfmeter zugesprochen, den Tuitz mit seinem dritten Treffer an diesem Tag verwandelte. In der Kabine forderte Hörstlhofer, dass sein Team „noch ein bisschen was drauflegt“. Das sollte gelingen, denn nach einer Ecke brachte Patrick Gruber den Ball in Minute 51 irgendwie zum 3:3 über die Linie. Haringsee konnte an den guten ersten Durchgang nicht mehr ganz anschließen und zum Ärger von Konar auch nicht die sich ergebenden offenen Räume nutzen.

In der 68. Minute eroberten die Heimischen nach einem Pressball die Kugel und nach Pass von Maximilian Köppel knallte Joker Milcho Angelov den Ball sehenswert zum 4:3 ins lange Eck. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten, die Gastgeber sollten den Vorsprung aber über die Zeit bringen. „Es war eine ausgeglichene Partie und hätte auch 4:4 ausgehen können. Wir hatten das Glück des Tüchtigen“, so Hörstlhofer, der sich über das Abwehrverhalten bei den Gegentoren ärgerte. Auch Konar sah eine ausgeglichene Partie und haderte, dass das nötige Quäntchen Glück bei seinem Team fehlte. Er vermutete: „Wenn wir’s in der ersten Halbzeit besser fertigspielen, hätten wir auch höher führen können“.

18.04.2023 19:30

Statistik:

SG Dürnkrut / Jedenspeigen II - Haringsee II 4:3 (2:3)

Torfolge: 1:0 (4.) Albrecht, 1:1 (7.) Tuitz, 1:2 (15.) Tuitz, 2:2 (35.) Janecek, 2:3 (45+1., Elfmeter) Tuitz, 3:3 (51.) Gruber, 4:3 (68.) Milcho

Karten: Faltner (92., Gelbe Karte Kritik), Kapun (44., Gelbe Karte Foul), Milcho (86., Gelbe Karte Unsportl.), Epp (69., Gelbe Karte Foul)Tuitz (80., Gelbe Karte Unsportl.), Hopf (76., Gelbe Karte Unsportl.)

SG Dürnkrut / Jedenspeigen II: Epp, Kapun, Janecek, Gruber (81. Binder), Pöll, Albrecht, Köppel, Koricansky, Gieger, Hering (60. Milcho), Faltner

Haringsee II: Putz-Stütz (75. Strohmayer), Habla, Hollauf, Konar (10. Butz), Nositzka, Seidel (67. Reichelmayer), Hopf, Jukl, Török (HZ. Steiner), Husch (HZ. Palka), Tuitz

10 Zuschauer, Schiedsrichter: Nenad Andric