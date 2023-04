Einbahnstraßenfußball in Dürnkrut

Werbung

Schon die Vorbereitung der Gastgeber auf das erste Frühjahrsspiel lief alles andere als wunschgemäß ab, wie Trainer Martin Hörstlhofer erzählte: „60% der Mannschaft hat bereits am Vortag in der Reserve größtenteils durchgespielt. Weiters war am Freitag ein Spieler, welcher nicht auf der Negativliste steht, trotzdem im System gesperrt und daher nicht einsetzbar. Am Samstag wäre der Einsatz des Spielers komischerweise dann wieder möglich gewesen, aber da wars schon zu spät“. Mit genau 13 Mann, darunter Hörstlhofer als Feldspieler, stemmte man sich so gut wie möglich gegen den Titelkandidaten, aber das Team von Ernest Gartler dominierte von Beginn weg die Partie und ließ 90 Minuten lang den Ball und den Gegner laufen.

Die Heimischen leisteten zunächst noch starken Widerstand und so dauerte es 20 Minuten, ehe Roman Zahoran nach einer Aktion über die linke Seite den Ball zum 0:1 ins kurze Eck schoss. Nach einer halben Stunde ließ Thomas Bürringer von der Strafraumgrenze das 0:2 folgen, als entscheidend empfand Gartler aber das 0:3 durch Pavel Meissner kurz vorm Pausenpfiff. „Das war der Dosenöffner. Die zwei Wechsel zur Pause haben auch frischen Wind gebracht und dann konnte Dürnkrut nicht mehr mithalten“, so Gartler. In Minute 49 ließ Meissner nach einer Flanke mit einem Schuss ins lange Eck das 0:4 folgen, nach einer Stunde verwertete der überragende Thomas Bürringer einen Freistoß zum 0:5.

Thomas Bürringer traf viermal

Joker Osman Tek stellte dann auf 0:6, ehe Bürringer per Weitschuss seinen Hattrick schnürte. Weitere Treffer von Tek und Bürringer bedeuteten einen klaren 9:0-Sieg für Großkadolz. „Jeder hat sein Bestes gegeben“, meinte Hörstlhofer, der es als „Farce“ empfindet, dass „Haringsee und die Spielgemeinschaft mit einer Negativliste rausrücken müssen, während anderweitig 7 Tschechen oder ehemalige Regional- oder Landesligakicker rumrennen“. Gartler war mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden: „Es war eine Steigerung gegenüber letzter Woche, wir haben richtig gut gespielt und keinen einzigen Schuss aufs Tor zugelassen. Wir hatten Chancen auf noch mehr Tore“.

SG Dürnkrut / Jedenspeigen II - Großkadolz 0:9 (0:3)

01.04.2023 16:30

Tore: Gast Thomas Bürringer (31.), Gast Thomas Bürringer (59., Freistoss), Gast Thomas Bürringer (74.), Gast Thomas Bürringer (87.), Gast Pavel Meissner (44.), Gast Pavel Meissner (49.), Gast Osman Tek (70.), Gast Osman Tek (78.), Gast Roman Zahoran (20.)

SG Dürnkrut / Jedenspeigen II: Elias Kindl, Alexander Kruder, Lukas Kellner, Stefan Epp, Peter Waditschatka, Matthias Pöll, Martin Hörstlhofer, Rene Knopp, Julius Gieger, Raphael Kastner, Niklas Leidler, Thomas Koricansky, Jakob Binder, Thomas Koricansky (56. statt Niklas Leidler), Jakob Binder (56. statt Peter Waditschatka)

Großkadolz: Petr Deres, Thomas Bürringer, Roman Zahoran, David Jovanovic, Radim Dvorak, Pavel Meissner, Leon Bitlinger, Jakub Valis, Jan Hanik, Petr Polacek, Robert Hohenecker, Can Güler, Martin Petrovic, Abdul Rahim Bagirtlak, Petar Petrovic, Osman Tek, Levent Selcuk, Osman Tek (HZ. statt Petr Polacek), Abdul Rahim Bagirtlak (HZ. statt Leon Bitlinger), Levent Selcuk (63. statt Jan Hanik), Can Güler (70. statt Pavel Meissner), Petar Petrovic (88. statt David Jovanovic)

Karten: Rene Knopp (5. Gelb Kritik), Matthias Pöll (35. Gelb Foul), Alexander Kruder (42. Gelb Foul), Osman Tek (55. Gelb Foul), Levent Selcuk (66. Gelb Foul)