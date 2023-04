Blitzstart bringt deutlichen Heimsieg

Werbung

Hüttendorf/Paasdorf – Gnadendorf 4:0. Das Duell zwischen dem Fünft- und Sechsplatzierten startete rasant. In der ersten Minute hielt Raphael Neckam seine Mannschaft im Spiel. Ein Freistoß eines Gnadendorfers kam zuvor gefährlich aufs Tor.

Im Gegenzug klingelte es auf der anderen Seite. Daniel Haydn brachte seine Farben in Minute zwei in Führung. In der Folge waren die Spielanteile gleichermaßen auf beide Teams verteilt. Der Unterschied: Dem UFC fehlte es an Konsequenz. So fielen nur die Heimischen offensiv auf, belohnten sich dafür in der 14. Minute. Stefan Laber leitete auf der rechten Seite weiter auf Kevin Pusch, der wiederrum Tobias Eckner bediente. Eckner zog in die Mitte und überlistete den Tormann mit einem Abschluss ins lange Eck – 2:0. „Mit dem 2:0 Rückstand wurde es dann schwierig“, resümierte Gnadendorf-Trainer Marko Madner.

Nach 27 Minuten gelang Eckner sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Für Hüttendorf-Obmann Peter Schmatzberger war das der Knackpunkt: „Spätestens mit dem 3:0 war der Kuchen gegessen.“ In der Folge konzentrierte sich die Spielgemeinschaft auf die Defensive und schnelle Konteraktionen. Gnadendorf erzeugte weiterhin kaum Gefahr. Das blieb auch nach dem Seitenwechsel so.

Traumtor zum Endstand

In einer ansonsten highlight-armen zweiten Hälfte stach eine Aktion heraus. Simon Stacher nahm sich in der 76. Minute ein Herz, zog vom Sechzehnereck ab, traf den Ball perfekt, womit die Kugel ins lange Eck ging. „Ob das gewollt war, weiß ich nicht. Aufs Tor wollte er aber sicher schießen“, schmunzelte Schmatzberger. Das Stacher-Traumtor zum 4:0 war das letzte in dieser Begegnung. Gnadendorf-Trainer Marko Madner über die deutliche Niederlage: „Wir hatten zwei Ausfälle im zentralen Mittelfeld. Dann kam noch dazu, dass wir einen schlechten Tag hatten. Wir waren nicht in den Zweikämpfen. Hüttendorf war an diesem Tag klar besser. Es gibt einfach solche Spiele.“

Statistik:

SG Hüttendorf / Paasdorf - Gnadendorf 4:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (2.) Haydn, 2:0 (14.) Eckner, 3:0 (27.) Eckner, 4:0 (76.) Stacher

Karten: Strehwitzer (37., Gelbe Karte Kritik), Auer (16., Gelbe Karte Kritik)Kopalek (53., Gelbe Karte Foul), Madner (81., Gelbe Karte Unsportl.), Angster (15., Gelbe Karte Unsportl.), Holcapek (35., Gelbe Karte Foul)

SG Hüttendorf / Paasdorf: Balija, Stacher, Portenschlager (73. Hager), Auer, Pusch, Adami, Haydn (HZ. Arslan), Eckner, Laber (77. Seiter), Schmatzberger, Neckam

Gnadendorf: Gass, Eckl (HZ. Kopalek), Mayer, Habitzl, Hertl, Sevcik, Holcapek Zdenek, Holcapek Filip, Angster (66. Madner), Madner Marko, Bobor

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Mihai-Romulus Nan