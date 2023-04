Hüttendorf hielt lange mit

Hüttendorf/Paasdorf - Haugsdorf 0:3. In einer ausgeglichenen Anfangsphase gehörte die erste Großchance den Gästen. Peter Vaculka bediente Patrik Messmer, der wiederrum auf Robert Bulva zurücklegte. Aufgrund des nassen Rasens erwischte Bulva die Kugel nicht richtig. Torhüter Raphael Neckam zeichnete sich bei dem Abschluss trotzdem aus. Im Gegenzug vergab Hüttendorfs Daniel Haydn aus der Drehung. Weitere Gelegenheiter der Hausherren: Zwei Kopfbälle und zweiter Haydn-Abschluss aus ähnlicher Position. Auch deshalb stellte Obmann Peter Schmatzberger fest: „Bis zum 0:1 waren wir dem Tor näher als Haugsdorf.“ Das angesprochene Führungstreffer fiel prompt.

Denn in Minute 27 profitierte Vaculka von einem misslungenen Dribbling eines Hüttendorfers, spielte weiter auf Messmer. Der linke Mittelfeldspieler bezwang den gegnerischen Torwart. Schmatzberger ärgerte sich über den Ballverlust im Mittelfeld: „Das sind leider jedes Mal gleichen Fehler und von Haugsdorf wird sowas dann auch bestraft.“

Im zweiten Durchgang mussten die Gastgeber ob des Rückstandes offensiver werden, somit entstanden Räume im Mittelfeld für den Gegner. Die Offensivbemühungen gingen zumindest teilweise auf. Die Abschlüsse von Tobias Eckner stachen dabei hinaus. Bei beiden Abschlüssen fand das Leder aber nicht den Weg ins Tor.

Doppelpacker beschenkte sich selbst

Die größeren Räume nutzten die Haugsdorfer in der Folge aus. Nach einer Kombination über mehrere Stationen musste David Zöch in der 65. nur mehr abstauben. „Danach war verwalten angesagt“, erklärte AFC-Trainer Bernhard Diem. Simon Stacher holte sich in der 74. Minute noch die Gelb Rote Karte für ein hartes Einsteigen ab. Die erste Gelbe erhielt er für Kritik.

Drei Minuten vor dem Spielende zog Stefan Artmann von Rechtsaußen in die Mitte und versuchte mit seinem schwachen linken Fuß einen Abschluss, der misglückte aber und ging auf die linke Seite des Strafraums. Zöch schaltete danach am schnellsten, kam als erster zum Spielgerät und schnürte damit einen Doppelpack einen Tag vor seinem Geburtstag.

Für Diem war Hüttendorf ein „unangehnehmer“ Gegner: „Ich war froh als es nach einer Stunde 0:2 für uns gestanden ist.“ Schmatzberger gab zu: „Aufgrund der zweiten Hälfte geht der Sieg für Haugsdorf in Ordnung. Wir haben uns nichts erwartet, aber insgeheim schon etwas erhofft. Aber wenn wir 1:0 in Führung gehen, rennt das vielleicht anders. Von beiden Seiten war es aber ein gutes Spiel.“

Statistik:

SG Hüttendorf / Paasdorf - Haugsdorf 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (27.) Messmer, 0:2 (65.) Zöch, 0:3 (87.) Zöch

Karten: Adami (77., Gelbe Karte Unsportl.), Laber (33., Gelbe Karte Foul), Stacher (61., Gelbe Karte Kritik), Stacher (74., Gelb/Rote Karte Foul)Bulva (41., Gelbe Karte Kritik), Vrbka (58., Gelbe Karte Kritik)

SG Hüttendorf / Paasdorf: Neckam; Laber (46. Ziegler), Balija, Schmatzberger; Adami, Arslan; Buser (63. Schwarzenberger), Stacher, Pusch; Eckner, Haydn (68. Hager).

Haugsdorf: Aguiari (59. Al Sawafi); Burger (59. Artmann), Frodel, Bolebruch, Geretschläger; Bazala, Bulva (62. Bauer); Chmela (81. Raab), Vrbka (62. Zöch), Messmer; Vaculka.

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Thomas Bernhard