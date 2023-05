Hüttendorf tut es erneut

Hüttendorf-Obmann Peter Schmatzberger sagte bereits vor der Großkadolz-Partie voraus: „Wir machen den Meister.“ Zumindest im Hinblick auf das Duell mit dem SCG hatte er recht. Die Hüttendorfer hielten ein 0:0 gegen die Gartler-Elf. Mit dem 4:4 beim Tabellenführer aus Klein-Harras schaffte die Spielgemeinschaft nun die zweite Überraschung in Folge. Die Vorhersage von Schmatzberger wurde damit jedoch nichtig. Die Konstellation an der Tabellenspitze bleibt aufgrund der beiden Unentschieden nämlich exakt wie vor zwei Wochen.

Hüttendorf/Paasdorf-Funktionär Markus Göstl erkannte die Gründe am erneut guten Abschneiden gegen ein Top-Team: „Das Mannschaftsgefüge passt im Moment wirklich gut. Unser Tormann hat auch einen großen Anteil an diesem Punkt.“ Obwohl Goalie Raphael Neckam vier Gegentore zuließ, entschärfte er eine Vielzahl an Hochkarätern. Geholfen hat den Hüttendorfern mit Sicherheit auch die Überzahl ab der 58. Minute. Klein-Harras-Torhüter Harald Trunner flog wegen einer Torchancenverhinderung vom Platz.