Mit einer ausgelosten Startelf 3:2 gewonnen

„Wir hatten am Training die Idee, dass wir im letzten Spiel irgendeinen Blödsinn machen“, lachte Hüttendorf-Obmann Peter Schmatzberger. Für die Partie bei der SG Dürnkrut/Jedenspeigen II – es war die letzte der Heimischen vor deren Spielbetriebseinstellung – fiel schließlich Trainer Erich Strehwitzer eine kuriose Idee ein: Wer anfängt und wer auf der Bank sitzt, wurde per Los entschieden, ebenso, wer auf welcher Position aufläuft.

Nur Keeper Michael Aligo war gesetzt, der Rest wurde dem Zufall überlassen. „Es lief nicht ganz wie gewünscht“, lachte Schmatzberger, „denn der Pernold Stefan, der eh immer auf der Bank sitzt, hat die Bank gezogen“.

Die vierte Zerrung in einer Saison bei Roland Muhsil

Wechseln musste man dann schon vor der Pause zum ersten Mal, da Roland Muhsil eine Zerrung erlitt. „Das war schon das dritte oder vierte Mal heuer, obwohl er eh oft im Fitnesskammerl ist und sonst auch viel Sport macht“, lachte Schmatzberger. Mit Wiederanpfiff durfte dann auch Pechvogel Pernold in die Partie, auch der „Notnagel“ Ernst Körbel (53) stand die letzten 20 Minuten am Feld. Am Ende konnten die Mistelbacher einen 3:2-Sieg feiern, es war der siebte im elften Frühjahrsspiel für den Tabellenfünften. „Momentan läuft's gut, schade, dass die Saison schon vorbei ist“, meinte Schmatzberger.

Für die kommende Spielzeit laufen die Planungen bereits, große Veränderungen sollte es aber keine geben. „Zwei Mittelfeldspieler sind momentan am Training, sonst dürfte der Kader ziemlich gleich bleiben“, meinte Schmatzberger. Nur Ergänzungsspieler Michael Rappl wird wechseln.