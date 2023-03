0:3 verspielt, Rot gesehen und dennoch zurückgekommen

Die ersten Minuten des Schlagerspiels verliefen noch relativ ereignislos. Haugsdorf-Trainer Bernhard Diem über diese Phase: „Wir haben 20 Minuten gebraucht, bis wir wussten, wir Harras das Spiel anlegt.“ Mehr vom Ball hatten bis dato die Gäste. Haugsdorf kam einige Mal in gefährliche Situationen, doch immer wieder standen die Offensivspieler im Abseits. Das sah Diem anders: „Zumindest nicht in jeder Situation.“

Von 0:0 auf 0:3 in 31 Minuten

Mit einer der ersten Chancen ging die Auswärtsmannschaft in Führung. Zeljko Zlatar bediente Baris Bayrakci per Flanke in der 6. Minute. Circa zehn Minuten später ging Tormann David Aguiari der Ball nach einer starken Parade abhanden, woraufhin Pavol Uhrinec leichtes Spiel hatte. Ein Sonntagsschuss von Markus Holemar führte in der 37. Spielminute zum raschen 0:3 für Klein-Harras. Kurze Zeit später packte Holemar den nächsten gefährlichen Distanzschuss aus, Aguiari parierte aber diesmal. Zu diesem Zeitpunkt deutete alles auf einen Kantersieg der Kleinharraser hin – das passierte aber nicht. Denn drei Minuten nach dem 0:3 kam der AFC plötzlich zurück. Wieder durch einen Pass in die Tiefe, nur entschied der Schiedsrichter in dieser Situation nicht auf Abseits. Raimund „Mundl“ Vaculka legte vor dem gegnerischen Keeper quer und Patrik Messmer drückte die Kugel nur noch über die Linie. Damit waren die Haugsdorfer wieder komplett im Spiel. Das ärgerte USV-Vereinsadmin Rene Schubert selbstverständlich: „Obwohl wir vorne waren, lassen wir uns so auskontern. Das darf nicht passieren. Das sind Fehler, die eine tote Mannschaft wieder zum Leben erwecken.“

Doppelter „Mundl“ bringt AFCH zurück ins Spiel

Und genau so kam es. Bereits sieben Minuten nach dem Seitenwechsel egalisierten die Hausherren den Spielstand. Beide Tore machte „Mundl“ Chmela. Beim 2:3 wollte der Offensivspieler eigentlich querlegen, erwischte den Ball aber ungewollt so, dass er perfekt ins lange Eck ging. „Das hat ganz komisch ausgeschaut, da brichst du dir normal den Fuß“, scherzte Schubert. Zwei Minuten später setzte Chmela noch einen drauf und überhob nach einem langen Ball über die Abwehr aus dem Lauf den Torhüter.

Durch das Comeback der Haugsdorfer wurde die Partie fortan immer hitziger. In dieser Phase hatten die Gastgeber dann noch die Möglichkeit, das Match komplett zu drehen, verpassten dies aber. Im Gegenzug ging Klein-Harras zum zweiten Mal in Führung. Zlatar machte in der 62. sein Tor.

HaydarGüles sieht zwei Mal rot

Dadurch beruhigte sich das Spiel nicht, eher im Gegenteil, denn die Spieler beider Teams haderten nun bei gefühlt jeder Gelegenheit mit den Schiedsrichterentscheidungen. Auch auf den Ersatzbänken herrschte Aufregung. In der 80. Minute eskalierte die Situation schließlich. Chmela und Haydar Güles verloren im Zweikampf beide das Gleichgewicht, im Fallen erwischte Chemela seinen Gegner im Gesicht. Im Glauben daran, er wurde beabsichtigt getroffen, stieß Güles Chmela weg, wonach der Haugsdorfer ähnlich aufgebracht reagierte. Beide Spieler standen Stirn an Stirn und lieferten sich ein lautstarkes Wortgefecht. Der Schiedsrichter zeigte den Streithähnen daraufhin die rote Karte. Zu aller Empörung von Haydar Güles, Ersatzspieler bei Klein-Harras und gleichnamiger Cousin des gerade eben rot-sehenden Güles. Ersterer regte sich beim Unparteiischen auf und bekam nach der Partie wegen Beleidigung – wie sein Cousin – die rote Karte. Die Schlussoffensive von Haugsdorf wurde dadurch selbstverständlich gebremst. In der Nachspielzeit erhöhte Rene Stejskal noch auf 3:5.

Die Stimmen zum Spiel:

Rene Schubert, Vereinsadmin, USV Klein-Harras: „Wir sind selbst schuld, dass die Emotionen so in die Höhe gingen. Und wenn so etwas passiert, muss eigentlich wer dazwischen gehen. Es ging aber auch um viel. Aber so etwas ist natürlich unnötig, wenn du um den Titel spielen willst. Und deshalb kann ich mich auch nicht wirklich über den Sieg freuen.“

Bernhard Diem, Trainer, AFC Haugsdorf: „Die taktischen Kniffe haben nach der Pause gut funktioniert. Ein Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Klein-Harras war meiner Meinung nach stehend K.O. ab der 60. Minute. Die Partie wurde von Minute zu Minute immer hitziger nach dem Ausgleich. Durch seine Entscheidungen hat der Schiedsrichter das nicht gerade beruhigt. Für die Vorbereitung, die wir gespielt haben, war es wirklich gut. Das spricht auch für die Moral der Mannschaft und da kann ich meine Spieler schon loben.“

Haugsdorf - Kleinharras 3:5 (1:3)

Sonntag, 26. März 2023, Haugsdorf, 55 Zuseher, SR Yasar Erkol

Tore:

0:1 Baris Bayrakci (6.)

0:2 Pavol Uhrinec (19.)

0:3 Markus Holemar (37.)

1:3 Patrik Messmer (40.)

2:3 Raimund Chmela (50.)

3:3 Raimund Chmela (52.)

3:4 Zeljko Zlatar (62.)

3:5 Rene Stejskal (90+3.)

Haugsdorf: D. Aguiari, R. Bolebruch, R. Frodel (63. T. Bazala), S. Artmann (56. F. Burger), J. Vrbka, R. Bulva, P. Vaculka, R. Geretschläger, P. Messmer (83. M. Brucker), R. Chmela, V. Bula; H. Al Sawafi, C. Chmela, H. Bagirkan

Trainer: Bernhard Diem

Kleinharras: H. Trunner, M. Sretenovic, Y. Celik, Z. Zlatar, F. Vock (HZ. H. Bagdu), M. Holemar, P. Konhäusner, M. Güles (60. H. Güles), P. Uhrinec, B. Bayrakci, R. Stejskal; H. Dikici, H. Güles, P. Seymann

Trainer: Maximilian Wanderer

Karten:

Gelb: Jakub Vrbka (27., Foul), Patrik Messmer (33., Foul), Robert Bulva (62., Kritik) bzw. Markus Holemar (37., Unsportl.), Baris Bayrakci (42., Unsportl.), Muhammed Güles (42., Kritik), Marko Sretenovic (43., Foul), Phillip Konhäusner (55., Foul), Haydar Güles (75., Unsportl.)

Rot: Raimund Chmela (80., Tätl.) bzw. Haydar Güles (80., Tätl.), Haydar Güles (SE., Beleid.)