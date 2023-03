Der dreifache Eckner

Aufgrund von Gesperrten, Urlaubern und kurzfristigen Absagen gingen beide Teams nicht in Bestbesetzung in die erste Frühjahrspartie. Das Spiel selbst verlief dennoch erwartungsgemäß, die Heimischen dominierten über 90 Minuten. Hüttendorfs Oktay Arslan musste nach einem Schlag auf die Wade früh ausgetauscht werden, sein Ersatzmann Simon Stacher fiel mit einer Fairplay-Aktion auf: Nach einem Foul an ihm korrigierte er die Elfmeterentscheidung den Schiedsrichters und gestand ein, dass das Foul außerhalb war, der fällige Freistoß landete an der Latte.

In Minute 22 durften die Heimischen dann aber den ersten Streich von Tobias Eckner bejubeln: Nach einem Lattenschuss von Kevin Pusch schaltete er am schnellsten und staubte zum 1:0 ab. Elf Minuten danach stellte Eckner nach einem Stanglpass mit einem Schuss ins kurze Eck auf 2:0, noch vor der Pause ließ Pusch das 3:0 folgen. Weitere Chancen ließ Hüttendorf liegen, Neuruppersdorfs Spielertrainer Kevin Schuckert war ernüchtert: „Das war ziemlich schwach von uns, da waren wir in der Vorbereitung besser“.

Jürgen Eller erzielte ein unglückliches Eigentor

In Durchgang zwei blieb sein Team offensiv harmlos, hielt aber zumindest recht lange das 0:3 – bis zur 85. Minute, als nach einer Ecke der Klärungsversuch von Jürgen Eller im eigenen Tor landete. In Minute 88 schnürte Eckner mit einem Kopfball aus kürzester Distanz seinen Hattrick, Hüttendorf-Obmann Peter Schmatzberger lachte: „Der war aus zwei Metern, den hätte ich auch gemacht“.

Kurz vor Abpfiff gab es für die Gäste noch einen Elfmeter, den Neuzugang Enis Govedari zum 1:5-Endstand verwandelte. „Von den Chancen her hätten wir zweistellig gewinnen können, aber Neuruppersdorf ist schon besser als im Herbst“, so Schmatzberger. Schuckert konnte mit dem Lob nicht viel anfangen: „Das war eine Katastrophe, die Gegentore waren alle billig“.

SG Hüttendorf / Paasdorf - Neuruppersdorf 5:1 (3:0)

Sonntag, 26. März 2023, Hüttendorf, 40 Zuseher, SR Klaus Rosenmayr

Tore:

1:0 Tobias Eckner (22.)

2:0 Tobias Eckner (33.)

3:0 Kevin Pusch (40.)

4:0 Jürgen Eller (85., Eigentor)

5:0 Tobias Eckner (88.)

5:1 Enis Govedari (90., Elfmeter)

SG Hüttendorf / Paasdorf: R. Neckam, R. Reinsperger, T. Eckner, L. Schmatzberger, S. Pernold (73. A. Zahirzada), S. Buser (HZ. M. Rappl), B. Schreiber, O. Arslan (11. S. Stacher), M. Portenschlager (68. M. Hager), K. Pusch, R. Balija

Trainer: Erich Strehwitzer

Neuruppersdorf: C. Bartl, R. Friedl, R. Taborsky, D. Hlina (84. T. Omerovic), M. Maurer (90. M. Kruspel), E. Govedari, S. Zekiroski (67. E. Karalic), I. Mohammed, J. Eller, D. Alscher, K. Schuckert (84. P. Böck); M. Prohaska, N. Griessbach

Trainer: Kevin Schuckert

Karten:

Gelb: Robin Balija (89., Kritik) bzw. Emir Karalic (90., Foul)