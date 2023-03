Michelstetten startet mit drei Punkten

Der (noch) amtierende Meister Michelstetten startete gut in die Partie bei Gnadendorf und kam trotz sehr präsenten Gastgeber schon vor der Pause zu vielen Gelegenheiten. „Wir haben in der ersten Halbzeit fünf Mal die Latte getroffen“, so Trainer Roman Haas, der einen gefälligen Auftritt seiner Mannschaft sah. Vor dem Gegner warnte er trotzdem: „Der Schmidt Rainer ist für mich einer der besten Goalies der Liga, der kann 70 Meter weit ausschießen. Da ist jeder Abschlag eine Torchance“. Aber auch Gnadendorf blieb trotz eines beherzten Auftritts ein Tor vorerst verwehrt.

Nach einer Stunde gingen dann die Gäste in Führung, eine tolle Kombination über mehrere Stationen vollendete Michael Körbl mit einem überlegten Abschluss ins Eck. Nur zwei Minuten danach kombinierten sich die beiden anderen Michaels am Feld, Schmidl und Frühwirth, durch die Gnadendorfer Abwehr, Letzterer machte das 0:2. Gelaufen war die Partie damit noch nicht, da ein missglückter Fehlpass von Florian Huber in Richtung von Keeper Matthias Prukl abgefangen wurde und Filip Holcapek zum 1:2 traf.

"Wenn du guten Fußball spielst, kommt das Ergebnis von allein"

Gnadendorf machte in den 20 Minuten dementsprechend hinten auf, ein Tor sollte aber auf keiner Seite mehr fallen. Mit der knappen Niederlage war Spielertrainer Marko Madner dennoch zufrieden: „Mit viel Glück wäre ein Unentschieden drinnen gewesen, aber wir haben wirklich brav gekämpft“. Haas war ebenfalls glücklich: „Wir haben wirklich gut gespielt und wenn du guten Fußball spielst, kommt das Ergebnis von selbst“.

Gnadendorf - Michelstetten 1:2 (0:0)

Sonntag, 26. März 2023, Gnadendorf, 50 Zuseher, SR Emrah Erkol

Tore:

0:1 Michael Körbl (60.)

0:2 Michael Frühwirth (62.)

1:2 Filip Holcapek (71.)

Gnadendorf: R. Schmidt, M. Habitzl, Z. Holcapek, B. Eckl, F. Holcapek, R. Sevcik (69. J. Madner), T. Angster, D. Bobor, D. Hertl, J. Mayer, M. Madner (60. M. Kopalek); L. Christenheit

Trainer: Marko Madner

Michelstetten: M. Prukl - F. Huber (82. P. Rippl) - R. Schöfmann, M. Körbl, J. Stacher - T. Körbl - G. Spanner (HZ. S. Mrazek) - M. Schmidl, L. Neculai (75. S. Stark), M. Frühwirth, M. Haas (90. R. Göstl); D. Hieblinger

Trainer: Roman Haas

Karten:

Gelb: Radek Sevcik (13., Foul), Bernhard Eckl (32., Foul) bzw. Raphael Schöfmann (70., Unsportl.)