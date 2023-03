Prinzendorf auf der Überholspur

Dabei starteten die Hausherren eher verhalten. Pellendorf hatte hingegen schon in der zweiten Minute die Chance auf die Führung. Mubarek Garba lief allein auf Prinzendorfs Bernd Tauder zu und traf den Ball nicht richtig. Kurze Zeit später hatte Garba seine zweite Möglichkeit und scheiterte erneut.

Erst danach fand Prinzendorf in die Partie. Kurz nach der besten Phase der Pellendorfer erzielte Prinzendorf das 1:0. Gerhard Winkelmüller setzte sich nach einem Gestocher im Strafraum durch, vertändelte aber. Daraufhin zog Marek Rampula aus kurzer Distanz ab und machte das 1:0.

SCP konterte doppelt aus

Gäste-Coach Raffael Lang wechselte einige Male die Grundordnung, allerdings ohne Erfolg. Nach dem Rückstand fand seine Mannschaft nicht mehr richtig ins Spiel.

In der Schlussphase nutzte der SCP gegebenen Räume des offensiv agierenden Gegners aus. Innenverteidiger Jiri Prajka startete aus der eigenen Hälfte ein Solo und ging an allen Gegenspielern vorbei, bevor er in der 80. zum 2:0 traf. „Ein richtig starkes Tor“, freute sich Obmann-Stellvertreter Martin Schwarz über gelungene Einzelaktion des Abwehrspielers. Dabei nutzte Prajka aus, dass die Abwehr der Blau-Weißen weit aufgerückt war. Ähnlich ging auch der Treffer zum 3:0 Endstand von statten. Die USV-Abwehr stand wieder hoch, weshalb Christopher Walter von der eigenen Hälfte aus losrannte. Ein Pellendorfer Verteidiger begleitete Walter zwar, tat aber auch wirklich nicht mehr als das. So kam der Stürmer ungestört zum Torerfolg.

Die Stimmen zum Spiel:

Martin Schwarz, Obmann-Stellvertreter, SC Prinzendorf: „Das war ein sehr guter Auftakt. Wir sind zu vielen Chancen gekommen und es war generell eine sehr starke Mannschaftsleistung. Jetzt wollen wir noch mehr Mannschaften überholen. Wenn alle da sind, kann uns das auch gelingen.“

Raffael Lang, Trainer, USV Pellendorf: „Für die so gute Vorbereitung war dieses Ergebnis eine Frechheit. Wir haben einfach nie ins Spiel gefunden. Wir sind schon zu Chancen gekommen, haben sie aber nicht reingemacht. Das war bodenlos. Gerade am Anfang hatten wir ein paar gute Chancen. In der Vorbereitung hatten wir stärker Gegner und haben uns da auch besser präsentiert. Keine Ahnung, woran das gelegen hat. Prinzendorf ist schon so eine Art Angstgegner von uns.“

Prinzendorf - Pellendorf 3:0 (1:0)

Samstag, 25. März 2023, Prinzendorf, 30 Zuseher, SR Christian Linder

Tore:

1:0 Marek Rampula (30.)

2:0 Jiri Prajka (80.)

3:0 Christopher Walter (86.)

Prinzendorf: B. Tauder, S. Kale, M. Kourilek, J. Prajka, M. Rampula, G. Winkelmüller, M. Schwarz (90+1. N. Hannesschläger), M. Lifka, K. Mann, C. Walter (89. F. Hirsch), D. Puselja; P. Maier

Pellendorf: P. Nusser - M. Pojer, A. Memic, T. Tugrul (60. B. Doko), A. Lotterstätter, G. Arslan, P. Hack (26. S. Memic), A. Beganovic, M. Garba, P. Pejchal, L. Buxbaum; P. Rössler, M. Miedler

Trainer: Raffael Lang

Karten:

Gelb: Jiri Prajka (20., Foul) bzw. Adel Memic (59., Foul)