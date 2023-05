Klein-Harras ist alleiniger Erster

Von den unglaublichen 125 Großkadolzer Volltreffern in 17 Partien ließ sich die SG Hüttendorf/Paasdorf nicht beeindrucken und holte ein 0:0 gegen die Gartler-Elf. Zum ersten Mal in dieser Saison erzielte Großkadolz keinen eigenen Treffer. Hüttendorf-Obmann Peter Schmatzberger hatte schon in der Kabine ein bestimmtes Gefühl: „Ich hab vor dem Spiel gesagt, wir machen den Meister.“ SCG-Übungsleiter Ernest Gartler ging mit seinem Team trotz des Ausrutschers nicht hart ins Gericht: „Vom Läuferischen und Spielerischen her kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen.“

Klein-Harras hatte somit am Sonntag die große Chance, auf den Rivalen zwei Verlustpunkte Vorsprung herauszuholen. Die Elf von Yusuf Celik, der wieder von Maximilian Wanderer übernahm, hatte am Muttertag mit Gnadendorf keine Gnade und war bereits nach 22 Minuten 5:0 vorne, am Ende siegte man mit 9:0. „Wir haben trotz der schwierigen Verhältnisse super gespielt und teils sehr gute Kombinationen gezeigt“, freute sich Wanderer, der immer noch Sportlicher Leiter ist. Herausragend war für ihn Kapitän und Doppeltorschütze Rene Stejskal, der an fast jeder Toraktion beteiligt war.

Gartler: „Müssen jetzt alle Matches gewinnen“

Gnadendorf war bei der Gala des Spitzenreiters nur Statist, Spielertrainer Marko Madner war angesichts der Umstände trotzdem nicht unzufrieden: „Wir hatten nur zwölf Leute und haben in der ersten Hälfte viele Eigenfehler gemacht. In der zweiten haben wir super dagegengehalten und es hat jeder alles gegeben, da kann ich niemandem einen Vorwurf machen“. Den Patzer des Konkurrenten will Wanderer nicht überbewerten: „Egal, wie Großkadolz spielt, wir müssen auf uns schauen. Wir haben noch drei Partien gegen extrem gute Gegner und wollen alles gewinnen.“ Zunächst empfängt man zu Hause die SG Hüttendorf/Paasdorf, dann geht es nach Schletz, ehe am 10. Juni das potenzielle Endspiel gegen Großkadolz ansteht.

Die SG hat also gleich die nächste Chance auf eine Überraschung. Schmatzberger ist da aber eher weniger optimistisch: „Uns fehlen der Goalie und Jürgen Auer, das wird noch schwieriger.“ Die Ausgangslage von Großkadolz änderte sich mit dem Remis übrigens nicht - zumindest wenn es nach Gartler geht. Der Coach stellte klar: „Wir müssen jetzt alle vier Matches gewinnen.“ Am Mittwoch steht bereits der nächste schwere Auswärtsgang nach Michelstetten an, auch das Derby gegen Haugsdorf steht noch auf dem Programm, bevor es in der letzten Runde zum direkten Duell in Klein-Harras geht. Verliert die Gartler-Elf weitere Punkte, ist der Titel aus eigener Kraft nicht mehr zu erreichen, falls Klein-Harras nicht mehr patzt.