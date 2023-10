Der Glaube ist noch da

Zahlreiche Stammkräfte fehlten den Michelstettnern beim Spitzenduell gegen den Tabellenführer aus Haugsdorf – keine optimalen Voraussetzungen für die Haas-Elf, um Platz auf die Hollabrunner gutzumachen.

Vom Ergebnis her war es am Ende schon klar. Mit 1:3 verlor man , Florian Huber erzielte erst in der 90. Minute das einzige Tor für den UFC. Das Fazit von Trainer Roman Haas fiel dennoch durchaus positiv aus: „Wir konnten trotz unserer Ausfälle gut mithalten, sind immer noch Zweiter, haben immer noch die beste Defensive der Liga und spielen immer noch schönen Fußball.“ Einen möglichen Grund für die Niederlage nannte der Übungsleiter im Anschluss dann doch: „Vielleicht haben wir zu wenig an uns geglaubt.“ Am Glauben soll es in Michelstetten in Zukunft nicht fehlen, und das liegt nicht nur daran, dass man mit Liviu Neculai einen Pfarrer im Team hat.

„Meisterschaft ist noch lange nicht entschieden“

Coach Haas zog aus dem zweiten Spiel gegen den AFC positive Schlüsse: „Dass wir so gut mithalten konnten, stimmt mich zuversichtlich.“ Immerhin würde es laut dem Cheftrainer noch Zeit genug geben: „Wir spielen im Frühjahr noch zweimal gegeneinander, und wenn alle wieder fit sind, können wir da schon etwas holen. Wir geben nicht auf. Diese Meisterschaft ist noch lange nicht entschieden.“ Bis zum nächsten Clash mit Haugsdorf steht einmal das Tagesgeschäft an: Am Freitag geht's gegen Haringsee II.