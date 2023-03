Haas geht ins sechste Frühjahr

Schon länger schwirren Michelstetten-Trainer Roman Haas Überlegungen über einen möglichen Rückzug im Kopf herum, die Frühjahrssaison wird er aber definitiv noch als Michelstetten-Coach bestreiten. „Ich such eh, aber es ist nicht so einfach. Bis Sommer werd‘ ich es noch machen müssen“, nimmt er es gelassen.

Für ihn ist es die bereits sechste Rückrunde, 2020 und 2021 wurde ja bekanntlich nicht gespielt. Was seine Nachfolge betrifft, hat er gleich mehrere Optionen im Kopf. Eine davon wäre eine interne, etwa ein Spieler aus den eigenen Reihen. Haas fände einen reinen Coach allerdings besser: „Wenn du Spielertrainer bist, musst du das Zeug dazu haben. Von draußen siehst du das ganz anders. Ich finde, das ist viel besser.“ Er selbst war eine Zeit lang selbst als spielender Trainer tätig, hat daher den direkten Vergleich: „Es geht schon, aber wenn du draußen stehst, hast du viel mehr Ruhe und siehst die ganzen Dinge viel besser.“

Der Neffe als Spielertrainer?

Eine Alternative zur internen Nachbesetzung wäre für Langzeitcoach Roman Haas sein Neffe Andreas. Der spielt aktuell aber noch beim SC Kreuttal in der 1. Klasse Nord. „Ich hab‘ ihn eh schon gefragt. Mal schauen, was im Sommer ist und wie das bei ihm in Kreuttal weitergeht“, hofft Onkel Roman auf eine Zusage. Andreas ist grundsätzlich nicht abgeneigt von der Idee: „Ich habe immer gesagt, dass das irgendwann sicher ganz lustig sein kann, dort zu sein, aber derzeit zählt für mich nur Kreuttal.“ Deshalb will er sich derzeit gar nicht damit beschäftigen, wie er betont. Beim SCK würde es derzeit sehr gut laufen, erklärte der Linksfuß.

Zurück zum Onkel und dem UFC Michelstetten: Den Frühjahrsauftakt beim Bezirkskontrahenten Gnadendorf bestreitet Roman Haas definitiv ohne seinen Neffen, aber dafür mit Sohnemann Manuel und anderen Leistungsträgern. Michael Körbl (krank) und Johannes Stacher (Knie) verpassten Teile der Vorbereitung, sind gegen Gnadendorf aber wieder dabei. Haas ist froh: „Der Sechser und der Achter sind für mich die wichtigsten Positionen auf dem Feld.“ Trotz Niederlagen in den einzigen Tests gegen Drasenhofen (2:6) und die Neudorfer Reserve (0:7) blickt Haas dem Auftakt entspannt entgegen: „Die Ergebnisse sagen nichts aus, wir haben viel probiert. Wir haben einen guten Kader“. Der Start gegen Gnadendorf wird zeigen, wie gut...

