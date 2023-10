Rettungseinsatz statt Hangover

Eine Woche vor dem Duell gegen Gnadendorf forderte Michelstetten-Trainer Roman Haas von seinen Spielern, länger auf der Wiener Wiesn zu bleiben. „Dann haben wir wenigstens eine Ausrede. Das wird nämlich eine harte Nuss gegen Gnadendorf“, so der Michelstetten-Coach. Die Haas-Elf trotzte aber dem Hangover und konnte mit einer starken Leistung drei Punkte einheimsen. „Die Ausrede mit dem Fortgehen haben wir also nicht gebraucht“, hielt der Übungsleiter erfreut fest.

Die Michelstettner Leistung gegen Gnadendorf zeichnete sich vor allem durch die Geschlossenheit aus. Haas betonte, dass der Sieg auch eine Willensleistung gewesen sei, und erinnerte an die Predigt von Michelstetten-Spieler und Pfarrer Liviu Neculai am Vormittag des Spieltags: „Liviu hat in seiner Predigt gesagt, dass Vertrauen das Wichtigste ist, und genauso haben wir auch gespielt. Das war wirklich schön anzusehen, weil die Burschen wirklich alles gegeben haben.“

Schockmoment in der Schlussviertelstunde

Eine Viertelstunde vor Spielende ereignete sich allerdings ein Negativ-Highlight. Michelstetten-Akteur Philipp Engelhart musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Zuvor stieß er mit dem Torhüter zusammen und bekam später einen Schuss zwischen die Beine. „Das war anfangs auch kein Problem, er hatte dann aber Schmerzen und war kurzzeitig benommen“, so Haas über den Zustand seines Spielers. Mittlerweile gibt es auch eine Diagnose: Engelhart zog sich eine starke Bauchdeckenprellung zu, er wurde aber schon aus dem Krankenhaus entlassen. „Zum Glück hatten wir einige Helfer, die Rettung war dann auch schnell da“, bedankte sich Haas.