0:16 bei Trainerdebüt vor 16 Zuschauern

Die höhere Kunst der Mathematik muss man in der Bezirksklasse Weinviertel nicht zwangsläufig beherrschen. Manchmal offenbaren sich die kuriosen Zahlenspiele völlig von selbst. Etwa am 8. Mai 2022, als sich Gnadendorf und Kettlasbrunn vor offiziell 17 Zuschauern einen 17-Tore lieferten, den die Gastgeber mit 10:7 gewannen. Jeder Zuschauer durfte also gewissermaßen ein Tor für sich beanspruchen.

Exakt elf Monate später sollte sich dieser unübliche Zufall wiederholen, diesmal beim Duell von Tabellenführer Großkadolz und Schlusslicht Neuruppersdorf. 16 Zuschauer waren da am Spielbericht eingetragen, und 16 Tore. Dass diese alle aufs Konto des Gegners gingen, brachte Neuruppersdorf freilich nicht zum Lachen.

Von 2006 bis 2010 als Spieler bei Neuruppersdorf

Speziell für Rainer Bittmann, der erstmals auf der Trainerbank saß, war es ein harter Einstieg. Der gelernte Torhüter spielte bereits von 2006 bis 2010 bei den Neuruppersdorfern und übernahm unter der Woche von Kevin Schuckert, der künftig als sein Co-Trainer fungiert. Schuckert schlüpfte im Sommer 2022 kurzfristig in die Rolle des Cheftrainers und rückt nun in die zweite Reihe.

Bittmann will in den nächsten Wochen an den technischen und taktischen Fähigkeiten seiner Mannschaft feilen und „schauen, dass ein paar Siege eingefahren werden“. Der Neo-Übungsleiter denkt dabei bereits an die kommende Spielzeit: „Wir brauchen ein paar neue Spieler und wollen danach schauen, dass wir nächstes Jahr nicht Letzter werden.“

Die ersten 20 Minuten zu zehnt, ein Verteidiger im Tor

Zurück zur Gegenwart: Neben dem Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams gab es beim 16:0 der Großkadolzer noch zwei weitere Gründe für die immense Anzahl an Toren. In den ersten 20 Minuten agierte Neuruppersdorf nämlich in Unterzahl, erst danach betrat Mathias Keiter mit Verspätung das Spielfeld. Darüber hinaus fehlte beim Trainer-Debüt von Ex-Torhüter Bittmann ein Keeper. Mit Jürgen Eller bekleidete ein gelernter Innenverteidiger die Tormannposition. Ab der 75. Minute stand sogar der nunmehrige Co-Trainer Schuckert im Gehäuse des USC.