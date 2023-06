Drei Rote zum Abschied

Eine Woche vor Saisonende fand das vorerst letzte Pflichtspiel für die Pellendorfer statt. In der vergangenen Woche verkündete Obmann und Spielertrainer Raffael Lang das Ende des Vereins. Da das eigentliche Abschlussspiel in Haugsdorf vorgezogen wurde, feierte man den Abschied im Heimspiel gegen Michelstetten.

Die ersten Minuten in dieser Partie hätte sich der USV wohl nicht besser vorstellen können. Auf die 1:0 Führung durch Emre Celik in der zweiten Minute folgte kurze Zeit später das 2:0 von Mubarek Garba. Doch dabei blieb es nicht. Nur eine halbe Stunde danach führte der UFC Michelstetten wieder.

Semir Memic eröffnete die Flut an Karten

Nach einem tollen Start ins Spiel lief die zweite Hälfte nicht ganz so positiv ab. Schiedsrichter Klaus Rosenmayr zückte drei Mal den Roten Deckel. Den Start machte Semir Memic, der in der 66. Spielminute die Gelb-Rote Karte bekam. Während die Aktion von Memic für Michelstetten-Coach Roman Haas ein eindeutiges Vergehen war, sah Pellendorfs Lang keinen Grund für einen Ausschluss: „Er wollte nicht nachhauen, er hat erst in die Luft getreten als sein Gegner schon weg war.“

Garba folgte Memic fünf Minuten vor Schluss. Wegen Kritik sah auch er Gelb-Rot. Den Schlusstrich setzte Admir Beganovic in der 90. aufgrund einer Unsportlichkeit.

Bis der Verein endgültig zusperrt, finden noch zwei Veranstaltungen statt. Nach dem Abschlusstraining und einem Oldtimer-Treffen ist die Zeit des USV Pellendorf jedoch vorüber. Obmann, Platzwart, Spieler und Trainer Raffael Lang will erst nach diesen Events an seine Zukunft denken: „Ich mach' mir jetzt keinen Kopf darüber. Den Spielern helfe ich gerne bei der Vereinssuche.“