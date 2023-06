Am 30. Juni kommt ein Zweitligist

Bezirksklasse gegen 2. Liga - dieses nicht alltägliche Duell gibt es am 30. Juni in der kleinen Ortschaft Schletz. Hintergrund: Der USC gewann die „spusu Volley Challenge“ im Stadion des SKN. Bei dieser Aktion in der Saison 2019/20 konnten sich Unterhausvereine in Niederösterreich per SMS-Voting für eine Busfahrt zu einem Spiel des SKN St. Pölten qualifizieren, dort galt es dann, in der Halbzeitpause binnen zwei Minuten möglichst viele Volley-Tore gegen einen Goalie des Profiklubs zu erzielen. Die zehn Treffer des Bezirksklässlers konnte keiner der höherklassigen Konkurrenten übertreffen, sodass der USC das Spiel gegen die SKN-Profis gewann.

Aus dem angestrebten Termin im Juli 2020 wurde wegen COVID nichts, nun ist es am 30.6 aber so weit. Ankick ist am 18:30 Uhr, der Eintritt ist frei. Wie Obmann Oliver Kallinger verriet, wurden intern bereits Tipps auf das Ergebnis abgegeben, Ausreißer sind einerseits ein 0:26, andererseits ein 7:1-Sieg für Schletz, an den Spieler Michael Jungbauer glaubt. Auf der Bank sitzen wird dann übrigens Günter Kallinger, der sein Amt eigentlich vor einem Jahr abgegeben hat. „Er coacht das Match, weil er damals bei der Challenge dabei war. Wir haben anderthalb Monate darauf hintrainiert“, so Kallinger.

Am Samstag folgt ein Riesenwuzzlerturnier mit Spritzerwertung

Das Spiel ist dabei das Highlight des dreitägigen Sportfests. Schon vorm Match startet ab 16 Uhr der Zeltbetrieb inklusive gratis Fahrradcheck und späterer Livemusik. Am Samstag beginnt um 14 Uhr das Riesenwuzzlerturnier inklusive Spritzerwertung, ab 18 Uhr gibt es einen Heurigenbetrieb mit Livemusik und ab 20 Uhr öffnet die Bar. Am Sonntag beginnt um 10:30 Uhr das Frühschoppen mit Livemusik, ehe um 14 Uhr die große Bausteinverlosung folgt. An den beiden Wochenendtagen gibt es zudem eine Hüpfburg.