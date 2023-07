Liebe auf den zweiten Blick

Nach nur einer Saison hörte Josef Schodl als Schletz-Trainer wieder auf. Nachfolger Robert Ingartler ist in der Bezirksklasse bekannt: Bei Pellendorf, Klement und Klein-Harras war er Spieler, bei letzterem Klub auch Trainer. Den Spielerpass hatte er seit Winter in Schletz liegen. „Ich war schon vorm Schodl als Trainer im Gespräch und mit dem Cedi (Tosic, Anm.), einem guten Freund von mir, hab ich dann den Pass hingelegt. Jetzt haben sie mich gefragt und ich hab gleich zugesagt“, erzählte Ingartler, der im Frühjahr regelmäßig mittrainierte und quasi als Co-Trainer agierte.

Die Entscheidung fiel ihm dementsprechend nicht schwer: „Ich hab ja gewusst, dass das super Typen dort sind“. Am Feld will Ingartler nicht mehr stehen, sofern nicht Not am Mann ist. Und der Neo-Coach geht angesichts seiner ersten Wochen davon aus, dass dies nicht mehr passieren sollte: „Wir haben eine super Trainingsbeteiligung, es ist ein Ruck durchs Team gegangen. Die Burschen setzen die Vorgaben gut um“. Beim ersten Match, dem 4:0 gegen die Wetzelsdorfer Reserve, sah Ingartler eine „starke Partie“ seines Teams. Auch an die Funktionäre des USC richtet der Neo-Coach ein großes Lob aus: „Wir haben hier super Gegebenheiten, sie tun alles für ein tolles Umfeld, die arbeiten top“.

Was ist nach Rang acht in der Vorsaison heuer bei Schletz drinnen? „Mit einem gutem Start ist viel möglich. Wir wollen unter die Top 4 im Herbst, alles andere wird sich ergeben“, so Ingartler. Zum Auftakt gastiert man gleich einmal bei der SG Hüttendorf/Paasdorf.