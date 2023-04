Schletz macht sich fürs Spiel des Jahres bereit

Werbung

Bevor am 30. Juni der SKN St. Pölten in Schletz zu Gast ist, hat der Verein unter Obmann Oliver Kallinger in den letzten Wochen und Monaten den eigenen Sportplatz fit fürs große Spiel gemacht. Schon im vergangenen Jahr wurde ein Carport gebaut, das als Ausschank und Grillhütte verwendet wird und auch Schutz vor Regen bietet. „Hier wird gegrillt und bei den Spielen, wo mehr Zuseher erwartet werden, werden auch Getränke ausgegeben“, erzählt Kallinger. Beim jährlichen Sportfest, das heuer von 30. Juni bis 2. Juli stattfindet, fungiert die Hütte als Bar.

Im Winter wurden die Kabinen saniert

Der Rest erfolgte in der Winterpause: Im Jänner und Februar wurden die WC- und Duschanlagen saniert und eine Warmwasseraufbereitung mittels Solaranlage am Dach des Kabinengebäudes installiert. Dabei wurden sämtliche Wasserleitungen ausgetauscht, eine Entkalkungsanlage installiert, WCs und alle Duschen erneuert, alles neu ausgemalt und sämtliche Lampen auf LED umgestellt.

„Die Kabine wurde Ende der Achtziger-Jahre gebaut, deswegen war eine Renovierung mittlerweile notwendig“, so Kallinger. Die Sanitäranlagen enthalten nun ein Fliesenmuster in den Vereinsfarben Schwarz-Weiß-Rot. Angesichts des höherklassigen Besuchs im Sommer gab Kallinger zu: „Deswegen war es uns wichtig, dass die Renovierung heuer gemacht wird.“ Im Einsatz war die neue Infrastruktur bereits beim Derby gegen Michelstetten in der Vorwoche, für die große Partie gegen St. Pölten im Sommer scheint der Platz nun auch gerüstet.