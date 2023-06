Schodl hört auf, Ingartler übernimmt

Nach einem Jahr, dass der USC Schletz unter seiner Regie als Tabellenachter beendete, hört Josef Schodl als Trainer wieder auf. „Es war für ein halbes Jahr gedacht, jetzt ist eh ein ganzes geworden. Es war viel Aufwand und es hat sich dann abgenutzt“, erklärte der scheidende Coach. Beim großen Spiel kommende Woche gegen den SKN St. Pölten wird Schodl noch ein letztes Mal auf der Bank Platz nehmen. „ Aber Chef ist dann der Günter (Kallinger, Anm.)“ lachte Schodl, der das Coaching jenem Übungsleiter überlasst, der damals für den Erfolg bei der „spusu Volley Challenge“ und somit für das Match gegen den Zweitligisten mitverantwortlich war.

Kommende Saison sitzt dann wieder jemand anderer auf der Schletzer Betreuerbank, der neue Coach heißt nämlich Robert Ingartler. Der ehemalige Klein-Harras- und Atzelsdorf-Trainer ist seit Februar als Spieler beim USC gemeldet, gegen Neuruppersdorf kam er zu einem Kurzeinsatz. Auf deutlich mehr als einen Kurzeinsatz sollte der erste Neuzugang für Schletz kommen, dieser spielte nämlich immerhin in der 1. Klasse in Wien: Amin Kraied-Mathlouthi vom SV Wienerfeld wechselt ins Weinviertel, in der abgelaufenen Saison absolvierte er für die Favoritner 18 Kampfmannschaftspartien.