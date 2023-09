Zwischen 2015 und 2017 war das Mistelbacher Derby in der damaligen 3. Klasse Region Mistelbach ein wahrhaftiger Zuschauermagnet. 350 Fußballbegeisterte kamen im Oktober 2015 nach Michelstetten, ein Jahr später waren sogar 400 Fans vor Ort.

An diese Erfolge konnte man heuer nicht anknüpfen, mit offiziell 200 Zuschauern zählt das Derby aber mit Sicherheit zu den bestbesuchten Bezirksklasse-Partien in dieser Saison. „Natürlich ist es schön, vor so einer Kulisse zu spielen. Zu Hause wäre es aber noch besser gewesen“, stellte Schletz-Trainer Robert Ingartler fest.

Beide Schlussmänner konnten sich auszeichnen

Die 200 Besucher sahen eine spannende Partie. Martin Svatos brachte seine Schletzer nach 34 Minuten in Führung, Manuel Haas' Antwort folgte postwendend. Eine Minute später hatte der Michelstetten-Stürmer den Rückstand egalisiert. Auch danach ging es weiter hin und her, inklusive zweier Lattenschüsse der Haas-Truppe, deren Torhüter Matthias Prukl immer wieder entscheidend parieren konnte. Schletz-Tormann Rainer Pizal stand ihm aber um nichts nach, denn zehn Minuten vor dem Spielende vereitelte er einen gut getretenen Elfmeter von Manuel Haas. „Das wäre die Entscheidung gewesen“, so Ingartler, der von einem gerechten Remis sprach. UFC-Coach Roman Haas sah das ähnlich: „Wir haben viel richtig gemacht, aber vorne nicht wirklich das Glück gehabt. Dafür hat Prukl gut gehalten. Ich bin froh über den Punkt.“