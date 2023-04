Der nächste Ausschluss

Werbung

5:3, 4:2, 5:0! Sportlich bleibt Klein-Harras im Frühjahr – der Offensivpower sei Dank – souverän. Drumherum ist allerdings auch immer was los, beim Kantersieg gegen Dürnkrut/Jedenspeigen II gab‘s bereits den dritten Ausschluss in der Rückrunde. Zum zweiten Mal betraf es jemanden, der auf der Bank saß, diesmal sogar den Trainer höchstpersönlich. Wirklich schuldig fühlt sich Maximilian Wanderer, der in der 39. und 40. Minute zweimal Gelb für Kritik und damit die Ampelkarte hinten nach sah, allerdings nicht: „Ich hab‘ einmal Hey Schiri gesagt und einmal gegrinst.“

Im Titelrennen mit Großkadolz bewegt sich Klein-Harras weiterhin im Gleichschritt, denn auch der Tabellenführer gibt weiterhin keine Punkte ab. Dass das gegen Neuruppersdorf so bleiben würde, war schnell klar. Schon in der ersten Minute fiel der Führungstreffer, nach fünf stand‘s 3:0, zur Pause 11:0, am Ende 16:0. Pavel Meissner traf fünfmal.

Am Sonntag darf sich nun auch Klein-Harras gegen Neuruppersdorf versuchen, und zwar auswärts.