Hiebe in der Heimat

Am Sonntag beginnt für Klein-Harras die Mission Titel in der Bezirksklasse, und das gleich mit einem Kracher: Der Zweite gastiert beim Dritten in Haugsdorf. Im November hatten sich die beiden Teams auch zum Abschluss der Hinrunde getroffen, es war der Nachtrag aus Runde eins. Sportlich war’s damals eine ganz klare Sache, Klein-Harras siegte mit 5:1.

Nun also die Neuauflage, in die Harras mit einem neuen Trainer geht: Statt Yusuf Celik übernahm der Sportliche Leiter Maximilian Wanderer. Der führte sein Team vergangene Woche bei einem Test in seinem Heimatort Auersthal an, bezog dort aber ordentlich Hiebe. 2:9 stand am Ende auf der Anzeigetafel, zwölf Tage vor Meisterschaftsstart kein schönes Erlebnis. Am Samstag folgte ein 4:4 in Gänserndorf-Süd.

Verursacht wurden die vielen Tore auch durch das Fehlen von Hannes Trunner, mit Baris Bayrakci und Haydar Güles mussten sich Feldspieler im Tor abwechseln. Für Haugsdorf sollte der Keeper zwar fit werden, dennoch sucht Klein-Harras aktuell ein Back-up. „Bisher haben wir rund 20 Absagen erhalten“, schildert Funktionär Rene Schubert. Demnächst soll aber ein Akteur zu einem Probetraining kommen.

Wie blickt Schubert auf den Start voraus? „Haugsdorf ist unter Druck, sie müssen gewinnen. Für uns wäre ein X oder eine Niederlage auch kein Beinbruch. Wir wären dann immer noch drei Punkte an Großkadolz dran und haben das direkte Duell zu Hause.“

