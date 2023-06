Knalleffekt: Auch Klein-Harras hört auf

Jeweils 19 Siege, jeweils drei Unentschieden, jeweils keine Niederlage, jeweils weit über 100 Tore erzielt, und dann auch noch zwei Unentschieden in den direkten Duellen - Großkadolz und Klein-Harras lieferten sich 2022/23 einen hochspannenden und beinahe fehlerfreien Titelkampf in der Bezirksklasse Weinviertel. Der gipfelte bekanntlich im Showdown in der allerletzten Runde, in dem Großkadolz das bessere Ende für sich hatte und den Titel gewann.

Das wohlgemerkt im (vorerst) allerletzten Pflichtspiel des Vereins, denn der SC hatte Ende Mai bestätigt, den Spielbetrieb zur neuen Saison einzustellen. „Wir haben zu wenig Funktionäre und zu wenig eigene Spieler“, lautete die Begründung von Sektionsleiter und Trainer Ernest Gartler. Es war gewissermaßen der einzige Punkt, in dem sich Klein-Harras noch vom Rivalen unterschied - bis Donnerstag. Denn da ging eine Nachricht beim Verband ein, dass auch der USV in der Saison 2023/24 nicht antreten wird. Ein Paukenschlag!

Viele Spieler, wenige Funktionäre

„Leider“, bestätigt Obmann Alexander Apflauer auf Anfrage der NÖN. Der Mittfünziger hatte den Verein vor vier Jahren übernommen, als dieser vor dem Aus stand: „Wir haben damals einen Vorstand aufgestellt, der zwar vom Fußball keine Ahnung hatte, aber gesagt hat wir machen das für die Ortschaft. Leider sind die Unterstützer aber immer weniger geworden.“

Vor einem Jahr war demnach schon Feuer am Dach. Die Rettung kam in Form einer Gruppe von Alt-Funktionären wie Martin Göschl, Friedrich Wannenmacher oder Ernest Chromy, die sich bereiterklärten, in der vergangenen Saison ein weiteres Mal mitanzupacken. „Die haben das wirklich, wirklich gut gemacht, ich möchte mich bedanken bei diesen Leuten“, sagt Apflauer. Mit der 50-Jahr-Feier des Vereins am vergangenen Wochenende sollte deren „Hilfsaktion“ für den aktuellen Vorstand aber wie geplant ein Ende finden.

Am Montag versammelten Apflauer & Co dann die Mannschaft zu einem Gespräch. „Zwei bis drei“ erklärten sich laut dem Obmann bereit, auch auf Funktionärsebene zu helfen. Eine Bereitschaft, die er schätzt, die den Verein aber für ihn weiterhin nicht breit genug aufstellen würde. Deshalb entschied man sich am Mittwoch zum Schritt, den Spielbetrieb einzustellen, was Apflauer selbst „schon ein wenig grotesk“ findet, denn: „Wir stehen wirtschaftlich auf guten Beinen, haben genügend Spieler, hätten sogar genug für eine Reserve und vielleicht für eine dritte Mannschaft - aber nicht die Leute, die rundherum dafür arbeiten wollen. Aber ich mache keinem einen Vorwurf.“

Verein bleibt bestehen und soll erweitert werden

Der Verein soll allerdings bestehen bleiben und künftig um eine Kultursektion erweitert werden, in der dann auch Gruppen wie die „Walking-Runde“ oder die Dartsspieler eine Heimat finden sollen. Auch Fußballspiele soll es weiterhin geben. Einerseits in Form von Hobbypartien der Erwachsenen, andererseits durch Bad Pirawarther Jugendteams, in welche auch Kinder aus Klein-Harras involviert sind, und die die „Harraser Wiesn“ künftig als zusätzlichen Platz für Trainings und Matches nützen werden. „Ohne Stress“, sagt der Obmann, der sich darüber freut, dass auch die Sponsoren zugesagt hätten, den Verein weiterhin zu unterstützen.