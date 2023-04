Mit 9:0 ins Spitzenspiel

Werbung

Fast der ganze Spieltag in der Liga wurde unwetterbedingt abgesagt. Ausgerechnet Schlusslicht Neuruppersdorf gab fürs Spiel gegen Klein-Harras aber grünes Licht und verkaufte sich gegen den Titelkandidaten teuer – wenngleich die Gäste rotierten und etwa Zeljko Zlatar und Pavol Uhrinec zunächst auf der Bank Platz nahmen. Auch weil den Neuruppersdorfern die Luft ausging und Manuel Prohaska Gelb-Rot sah, gab es am Ende einen standesgemäßen 9:0-Sieg für Klein-Harras. Vereinsadmin Rene Schubert zollte dem Gegner aber Respekt: „Sie waren wirklich gut und hatten zwei Chancen aufs 1:0.“

Drei Spieler mit vier Gelben Karten

Weil die Großkadolzer Partie in Michelstetten abgesagt wurde, übernimmt der USV nun vorübergehend die Tabellenführung – und trifft am Samstag selbst auf den Drittplatzierten. Schubert atmete nach Abpfiff zunächst durch, dass Markus Holemar, Yusuf Celik und Baris Bayrakci mit dabei sein können: „Sie hatten alle vier Gelbe Karten, da war ganz wichtig, dass sie sich im Zaum halten.“ Am Samstag dürfte Klein-Harras demnach in Bestbesetzung auflaufen dürfen, Schubert zeigt sich optimistisch: „Wir sind der Favorit und es wird eine enge Partie, aber wir sind zuversichtlich, dass wir gewinnen.“