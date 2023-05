Rückschlag für Klein-Harras

Das Titelrennen in der Bezirksklasse Weinviertel bleibt ein Krimi. Am 19. Spieltag hatte Klein-Harras noch mit Wohlwollen das 0:0 von Großkadolz in Hüttendorf aufgenommen und die alleinige Tabellenführung bejubelt. Eine Woche später stolperte nun auch der USV selbst über Hüttendorf/Paasdorf, wie für den Rivalen gab's beim 4:4 am Ende nur einen Zähler. „Sie sind keine schlechte Mannschaft und gegen sie war es auch im Herbst schon knapp. Zu Hause waren wir schon der Favorit und hätten das Match eigentlich gewinnen müssen. Das war ein kleines Hoppala“, meinte Klein-Harras' Vereinsadmin Rene Schubert. Im angesprochenen Spiel im Oktober gewann man trotz 0:1-Pausenrückstand noch mit 3:1.

Titelrivale Großkadolz war diesmal souverän, schoss Schletz mit 9:1 vom Feld. Gewinnt der Verfolger auch den Nachtrag in Michelstetten, der am Mittwoch wetterbedingt nicht gespielt werden konnte, wäre man wieder punktegleich.

Direktes Duell am letzten Spieltag wird realistischer

So oder so wird ein alles entscheidendes, direktes Duell am letzten Spieltag in Klein-Harras immer realistischer. Das wollte der Tabellenführer eigentlich vermeiden, wie Schubert zugibt: „Wir haben eine große Chance vergeben, diesem Entscheidungsspiel auszuweichen. Ich bin mir nämlich sicher, dass Großkadolz Punkte liegen lässt. So hätten wir dieser Nervenschlacht ausweichen können.“

In Großkadolz nahm Trainer Ernest Gartler den Umfaller des Rivalen gelassen auf: „Wir können uns halt noch einen Fehler leisten, das wollen wir aber natürlich nicht. Das Unentschieden hat uns geholfen, wir müssen in Klein-Harras aber trotzdem gewinnen, deshalb hat sich nicht viel verändert.“