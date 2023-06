Ungeschlagen, aber trotzdem Vizemeister

Alles war am Samstag für Klein-Harras angerichtet: Offiziell 230 Zuschauer fanden sich am Sportplatz ein, ein eigener Fanclub sowie die Abordnung aus Haugsdorf unterstützten den USV und auch die Medaillen für den Meister lagen schon griffbereit. Am Ende eines packenden Spiels jubelte aber der Gegner Großkadolz, dem das 2:2 reichte. Das direkte Duell endete damit nämlich unentschieden, womit die Tordifferenz aus der gesamten Saison entschied. Und da war Großkadolz um 30 Tore besser.

Das Spiel selbst war bis zum Abpfiff dramatisch, zweimal ging Großkadolz vom Elfmeterpunkt aus in Führung, zweimal gelang der Celik-Elf rasch der Ausgleich. Der erste Strafstoßpfiff war unstrittig, der zweite für Vereinsadmin Rene Schubert „ein Geschenk“. Dem einen Treffer, der für den Titel gereicht hätte, kam man immer wieder nahe, gelingen sollte er aber nicht. Schubert wusste, bei wem sich Großkadolz zu bedanken hatte: Schlussmann Petr Deres. „Bei einem anderem Goalie liegst du zur Pause 3:1, 4:1 vorne“, so der Funktionär. Weil Deres aber mehrere Paraden zeigte und nur durch zwei unhaltbare Schüsse ins lange Eck bezwungen werden konnte, war Klein-Harras bei der Meisterfeier am eigenen Platz nur Zuschauer, und obwohl man weiterhin seit 28 Pflichtspielen unbesiegt ist, fühlte sich das 2:2 wie eine Niederlage an.

Vier Jahre Arbeit für dieses „Finale“

„Wir haben vier Jahre darauf hingearbeitet, dass wir zum 50. Geburtstag um den Meister spielen. Dieses Ziel haben wir erreicht, der Traum vom Titel ist uns verwehrt geblieben. Wir sind auf die Leistung stolz, aber es tut schon weh“, war Schubert geknickt. Er gab aber zu: „Großkadolz hat auch eine super Saison gespielt, da muss ich ihnen gratulieren. Der Fußballgott war nicht auf unserer Seite.“ „Wir haben ihnen dann trotzdem alle gratuliert, das zeugt von Größe bei einer Niederlage.

Für die kommende Saison stellt Großkadolz den Spielbetrieb in der Bezirksklasse ja ruhend, die Chancen für den ersten Klein-Harraser Meistertitel seit 2015/16 stehen somit nicht schlecht. Wer könnte gefährlich werden? Schubert fallen mehrere Klubs ein: „Ich rechne mit den üblichen Kandidaten, vor allem Haugsdorf und Michelstetten. Hüttendorf hat sich auch stark gesteigert.“