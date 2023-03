Zwei Rote Karten für Haydar Güles

Dass zwei Spieler beim selben Verein exakt den gleichen Namen haben, ist außergewöhnlich genug. Beim USV Klein-Harras ist das mit Haydar Güles und Haydar Güles seit etwas mehr als zwei Jahren der Fall. Da bekam der eine der beiden, der aus Martinsdorf stammt und einst in Schrick zu kicken begann, Verstärkung von seinem Cousin, der zuvor viele Jahre für Heimatklub Groß-Schweinbarth spielte.

Am Sonntag wurde die Namensgleichheit aber noch kurioser. Denn beim Auftaktsieg der Klein-Harraser in Haugsdorf, einem wahren Krimi mit acht Toren und drei Roten Karten, flogen gleich beide Haydar Güles vom Feld.

Der Martinsdorfer, er ist mit 30 Jahren der Jüngere der beiden, machte den Anfang. Beim Stand von 4:3 für Klein-Harras geriet er in Minute 80 mit Haugsdorfs Doppeltorschützen Raimund Chmela aneinander, beide standen in der Folge Stirn an Stirn und sahen von Schiedsrichter Yasar Erkol den Roten Karton. Für Güles ein schnelles Ende seines Arbeitstages, er war erst 20 Minuten zuvor eingewechselt worden.

Gelb und Rot, ohne am Feld zu stehen

Der ältere Haydar Güles schaffte indes das Kunststück, von der Bank aus Gelb und später Rot zu kassieren. Die Gelbe in Minute 75 gab’s, weil er in der Coachingzone stand und nicht auf der Bank saß. Dem Regulativ zu Folge ist es nur einer Person – das ist in der Regel der Trainer – gestattet, zu stehen.

Der Schiedsrichter hatte Güles schon zuvor gebeten, das Stehen zu unterlassen. „In dem Moment wollte ich ihn aber gerade zum Aufwärmen schicken“, verteidigt USV-Trainer Maximilian Wanderer seinen Schützling. Der Schiri interpretierte es anders und zückte die Verwarnung. Die veranlasste Wanderer dann, Güles in dieser äußerst hitzigen Partie gar nicht mehr einzuwechseln. Und trotzdem schaffte es der 32-Jährige, sich nach dem Gelben auch noch den Roten Karton einzufangen – und zwar nach Spielende, als er dem Unparteiischen seine Meinung geigte und sich mit einer Beleidigung den Eintrag in Erkols Notizbuch sicherte.

Klein-Harras weiterhin gleichauf mit dem Ersten

Ach ja, Fußball gespielt wurde auch noch, und auch da war es kurios. Klein-Harras führte nach 37 Minuten 3:0, nach 52 stand’s allerdings 3:3. Dann traf Neuzugang Zeljko Zlatar und Rene Stejskal machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf, womit der USV weiterhin gleichauf mit Tabellenführer Großkadolz an der Spitze steht. Funktionär Rene Schubert konnte sich aber nicht ganz so sehr freuen: „Wir sind selbst schuld, dass die Emotionen so in die Höhe gingen. Es ging zwar um viel, aber so etwas ist natürlich unnötig, wenn du um den Titel spielen willst.“