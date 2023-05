Das war der Wahnsinn

NÖN: Gratulation zum verdienten Cup-Sieg. Wie viele Stunden hast du in der Nacht nach dem Finale geschlafen?

David Affengruber: Vielen Dank! Im Endeffekt waren es eh vier oder fünf Stunden, das hat schon so gepasst. Wir sind in der Nacht zurück nach Graz gefahren. Als wir dort ankamen, war es ungefähr 3 Uhr. Dort haben wir dann noch in der Innenstadt weitergefeiert.



Große Feiern kennst du aus deiner Zeit in Salzburg schon. Wie hast du die Party am Tag danach in Graz erlebt?

Affengruber: Als ich mit Salzburg den Meistertitel und den Cup-Sieg geholt habe, war Corona noch präsent. Beim Cup-Finale war das Stadion sowieso leer. Bei der Meisterfeier war das Problem, dass wir am darauffolgenden Tag mit Liefering das entscheidende Spiel gegen Blau-Weiß Linz hatten. Also sind wir nur für die offiziellen Fotos hingefahren und danach gleich wieder abgereist. Das kann man mit der Stimmung von letzter Woche absolut nicht vergleichen.



Apropos Stimmung: Ein Spiel wie das Finale gegen Rapid hat Fußball-Österreich in Wahrheit noch nicht gesehen. Hast du auf dem Feld viel vom Support mitbekommen?

Affengruber: Das war Wahnsinn! So eine Atmosphäre gab es in Österreich noch nie. Ich bin generell ein Spieler, der sich die Choreographien auch während der Partie gerne anschaut. Andere sind so im Tunnel, dass sie gar nichts mitbekommen. Diese eine Choreo haben diesmal aber auch sie bemerkt.



Nach einer eher ausgeglichenen ersten Hälfte habt ihr im zweiten Durchgang massiven Druck erzeugt. Welche Umstellung haben das ermöglicht?

Affengruber: Es gab eigentlich keine Umstellungen. Das System blieb gleich, keiner wurde ausgewechselt. Rapid hat es in der ersten Halbzeit wirklich gut gemacht. Aber was uns die ganze Saison über schon auszeichnet, auch in der Europa League: Wir können bis zur Pause die Null halten und uns im zweiten Durchgang nochmal steigern. Wir wissen, dass wir immer Tore schießen können. Das sorgt natürlich für eine gewisse Lockerheit.



Deine Familie war beim Finale auch im Stadion. Habt ihr euch nach dem Spiel kurz gesehen?

Affengruber: Ja, ich bin nach den Feierlichkeiten auf dem Rasen kurz zu ihnen. Wir haben ein Foto gemacht und kurz geplaudert. Wegen der Bierdusche war mir da aber schon recht kalt. Danach sind sie zurück nach Wieselburg gefahren.



Letzte Frage: Womit wurde der Pokal eigentlich am häufigsten gefüllt?

Affengruber: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich nicht rausgetrunken habe. (lacht) Ich habe mein Bier lieber so genossen.



