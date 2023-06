Nach Mallorca ist Kriwaks Zukunft offen

Nach dem 1:5 beim Saisonabschluss in Lustenau flossen beim TSV Hartberg die Tränen. Ex-Rapid-Kapitän Mario Sonnleitner gab seine Abschiedsvorstellung für die Steirer, und auch ein Marchfelder absolvierte die letzte Partie. Rene Kriwaks Leihvertrag geht zu Ende, seine erste Bundesliga-Saison brachte 24 Einsätze und zwei Tore mit sich. Eine Bilanz, die den 24-Jährigen nicht wirklich zufrieden stellt: „Ich freue mich über jede Partie in der Bundesliga, aber als Stürmer geht es halt ums Tore schießen und um Scorerpunkte, und das ist für mich einfach zu wenig gewesen.“ Der Matzener bezeichnet sein Premierenjahr demnach als „durchwachsen“.

Ganz zu Ende ist die Reise mit den Steirern dann aber doch noch nicht. Mit elf Teamkollegen hebt Kriwak am Sonntag noch in Richtung Mallorca ab, bis Dienstag wird gemeinsam Abschluss gefeiert. Wie es danach weitergeht, ist indes völlig offen. Der Weinviertler hat noch Vertrag bei Rapid, weiß aber, dass das Frühjahr nicht unbedingt eine Empfehlung für eine Zukunft in Grün-Weiß war: „Ich weiß, dass es keine grandiose Saison war und dass es dann schwierig ist, bei Rapid Fuß zu fassen. Wenn sie mir die Chance geben würden, will ich sie auf jeden Fall nutzen, aber ich will nicht blind mitrennen und keine Rolle spielen.“