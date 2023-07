Österreich gewinnt den Nationencup

Das Österreichische Beachsoccer-Nationalteam sicherte sich im Kongressbad den Nationencup. Im Teilnehmerfeld fanden sich neben den Österreichern auch Albanien, Serbien, die Slowakei, Bosnien und die Türkei wieder. Am Ende des Tages hatte das Turnier viel zu bieten, Österreich setzte sich im Finale – nach 1:1 – erst im Penaltyschießen gegen die Türkei durch. Platz drei ging an die Slowakei, Torschützenkönig wurde David Rajkovic vom Wiener Sport-Club, bester Torhüter Patrick Stummer.

Kurios dabei: Stummer brach sich schon im ersten Gruppenspiel gegen Bosnien eine Zehe, biss sich aber durch. „Das ist beim normalen Fußball schon nicht einfach, aber beim Beachsoccer, wo du barfuß spielst, ist das noch einmal was anderes“, weiß auch Teamchef Aleksandar Ristovski, der 2009 seine aktive Karriere in Groß-Enzersdorf ausklingen ließ.

Ristovski musste diesmal auf seine Dauerbrenner Mario Konrad, Rene Herbst und Osman Ali verzichten, alle sagten entweder aus familiären Gründen, krankheitsbedingt oder verletzt ab. Auch Sport-Club-Flügel Miroslav Beljan verpasste das Event. „Das sind eigentlich alles Stammspieler“, weiß der Teamchef um die Wichtigkeit dieser Akteure.

Alec Flögel mit Premierenauftritt

Für sie sprangen andere in die Bresche, so zum Beispiel Ex-FC Marchfeld-Spieler Alec Flögel. „Er hat schon mittrainiert, aber es war sein erstes Turnier. Er war gleich einer der Stärksten“, gab es Lob von Ristovski. Auch mit dabei: Andrej Vukovic, der erst im Winter – nach einem halben Jahr – von Stripfing zum SV Donau wechselte.

Weiter geht es für die Sandspezialisten am 27. August in Podersdorf am Neusiedler See. Ristovski und sein Team treffen diesmal auf zwei weitere Mannschaften, Frankreich und Kroatien schrauben das Teilnehmerfeld auf acht Mannschaften in die Höhe. „Das wird ein geiles Event“, freut sich Ristovski.