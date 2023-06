Ein Ex-Grün-Weißer in Violett

Die Austria hat den ablösefreien Marvin Potzmann unter Vertrag genommen. Der defensive Flügelspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag samt Option, wie die Violetten am Dienstag bekannt gaben. Der 29-jährige Potzmann stand in den vergangenen vier Saisonen in den Diensten des LASK, in der Fußball-Bundesliga war der langjährige Profi auch schon für Mattersburg, Grödig, Sturm Graz und Rapid tätig.

Bei den Veilchen freute sich Sportdirektor Manuel Ortlechner über einen "wertvollen Teamplayer". Der links und rechts einsetzbare Potzmann gibt den Wienern an den Flügeln mehr Kaderdichte.

G'riss um Seidl: Rapid macht das Rennen

Rapid hat die Offensivabteilung mit Matthias Seidl verstärkt. Der in der vergangenen Saison zum besten Spieler der 2. Liga gekürte Mittelfeldmann wechselt von Aufsteiger Blau Weiß Linz nach Wien. Für den 22-Jährigen erhalten die Oberösterreicher eine Ablösesumme im sechsstelligen Bereich. Seidl, der es bei Ralf Rangnick auf die Abrufliste des Nationalteams geschafft hatte, unterschrieb bei Rapid einen Vertrag bis Sommer 2027.

Am Salzburger soll auch Sturm Graz Interesse gezeigt haben, Rapid finalisierte nun aber den Transfer. Seidl hat für Blau Weiß in der Meistersaison zwölf Tore erzielt, drei bereitete er vor. "Seine Statistik spricht für sich und wir sind wirklich froh, dass uns die Verpflichtung dieses hoch veranlagten österreichischen Spielers gelungen ist", freut sich Sport-Geschäftsführer Markus Katzer.

LASK langt zu

Die Linzer haben mit den beiden Stürmern Moussa Kone und Elias Havel die nächsten beiden Sommer-Zugänge festgezurrt. Der 26-jährige Kone wechselte vom französischen Zweitligisten Nimes Olympique nach Linz, der 20-jährige Havel spielte zuletzt beim FC Liefering. Das Duo war ablösefrei zu haben und unterzeichnen beim LASK jeweils bis 2027, wie der Dritte der abgelaufenen Saison am Dienstag bekannt gab.

Der Senegalese Kone kam als Teenager nach Europa, wo er zunächst für den FC Zürich und später Dynamo Dresden spielte. Bei Nimes agierte er von 2020 bis 2021 in der Ligue 1, ehe der Club absteigen musste. Wie LASK-Sportchef Radovan Vujanovic erklärte, befand sich der 1,75 Meter große Offensivmann schon länger auf dem Radar der Athletiker. "Er bringt nicht nur das fußballerisch notwendige Rüstzeug mit, sondern spricht auch Deutsch. Das erleichtert die Integration ins Team." Havel kennt Neo-Cheftrainer Thomas Sageder aus seiner Zeit in Salzburg.

Ex-Wolfsburger landet in Kärnten

Auch Austria Klagenfurt vermeldet mit dem Deutschen Iba May den ersten Neuen. Der 25-jährige Mittelfeldspieler spielte im Frühjahr für Viktoria Berlin in der deutschen Regionalliga (4. Leistungsstufe), nachdem er zuvor in der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg und bei Eintracht Braunschweig agiert hatte. Eine Knöchelverletzung bedeutete dann eine längere Pause. In Klagenfurt unterschrieb May einen Vertrag bis Juni 2025.