RUNDE 19: SK Puntigamer Sturm Graz - SK Austria Klagenfurt: 1:2 (1:1)

SK Puntigamer Sturm Graz traf am 25. Februar in der 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga - Grunddurchgang zuhause auf SK Austria Klagenfurt. In einer knappen Partie hatte SK Austria Klagenfurt das bessere Ende für sich, SK Puntigamer Sturm Graz musste sich letztendlich 1:2 (1:1) geschlagen geben.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

SK Puntigamer Sturm Graz - SK Austria Klagenfurt 1:2 (1:1)



Samstag, 25. Februar 2023, Graz, 12025 Zuseher, SR Alan Kijas

Tore:

1:0 David Affengruber (11.)

1:1 David Affengruber (13., Eigentor)

1:2 Markus Pink (54.)

SK Puntigamer Sturm Graz: A. Okonkwo - J. Gorenc Stankovic, A. Borkovic (73. L. Grgic) - A. Prass - M. Sarkaria (65. I. Ljubic), B. Silva Teixeira - T. Horvat - E. Emegha - J. Gazibegovic (65. S. Ingolitsch), D. Schnegg (HZ. A. Dante), D. Affengruber; J. Siebenhandl, S. Hierländer, M. Fuseini

Trainer: Christian Ilzer

SK Austria Klagenfurt: P. Menzel - K. Gkezos - C. Cvetko - N. Binder (78. F. Jaritz) - S. Straudi, R. Benatelli (90+3. A. Irving), V. Demaku (62. C. Wernitznig) - T. Mahrer - M. Pink - T. Schumacher, N. Wimmer; M. Knaller, M. Blauensteiner, M. Moreira Romero, S. Soto

Trainer: Peter Pacult

Karten:

Gelb: keine bzw. Simon Straudi (16., Foul)