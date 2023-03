RUNDE 22: SC Austria Lustenau - SK Austria Klagenfurt: 4:2 (2:1)

SC Austria Lustenau traf am 19. März in der 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga - Grunddurchgang zuhause auf SK Austria Klagenfurt. In einem torreichen Spiel vor 3955 Zuschauern gelang SC Austria Lustenau ein 4:2 (2:1) Sieg.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

SC Austria Lustenau - SK Austria Klagenfurt 4:2 (2:1)

Sonntag, 19. März 2023, Lustenau, 3955 Zuseher, SR Sebastian Gishamer

Tore:

1:0 Till Sebastian Schumacher (26., Eigentor)

1:1 Andrew Irving (34., Elfmeter)

2:1 Yadaly Diaby (45+3.)

3:1 Michael Cheukoua (90+1.)

3:2 Markus Pink (90+4.)

4:2 Emrehan Gedikli (90+5.)

SC Austria Lustenau: D. Schierl - J. Hugonet, D. Grujcic - N. Motika (89. F. Gmeiner) - H. Guenouche - Y. Diaby (76. M. Cheukoua), P. Grabher - A. Dos Santos Gomes - D. Tiefenbach (85. E. Gedikli), A. Ferreira da Silva, S. Surdanovic; A. Helac, T. Berger, H. Koudossou, A. Schmid

Trainer: Markus Mader

SK Austria Klagenfurt: M. Knaller - S. Karweina (21. M. Blauensteiner), C. Cvetko, A. Irving (71. V. Demaku), R. Benatelli, F. Rieder, C. Wernitznig (71. N. Binder) - T. Mahrer - M. Pink - T. Schumacher (71. F. Miesenböck), N. Wimmer; P. Menzel, S. Bonnah, M. Moreira Romero

Trainer: Peter Pacult

Karten:

Gelb: Stefano Surdanovic (77., Foul) bzw. Thorsten Mahrer (1., Foul), Peter Pacult (28., Kritik), Andrew Irving (34., Unsportl.), Phillip Menzel (75., Kritik)

Gelb-Rot: keine bzw. Peter Pacult (34., Kritik)

Rot: keine bzw. Florian Rieder (4., Foul)

