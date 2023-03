RUNDE 22: WSG Tirol - SK Puntigamer Sturm Graz: 0:2 (0:0)

Am 19. März traf WSG Tirol in der 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga - Grunddurchgang zuhause auf SK Puntigamer Sturm Graz. In der ersten Hälfte war WSG Tirol dem Gegner nach Toren noch ebenbürtig, es ging mit 0:0 in die Kabinen. In Spielhälfte zwei musste sich WSG Tirol SK Puntigamer Sturm Graz aber geschlagen geben - das Spiel endete 0:2.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

WSG Tirol - SK Puntigamer Sturm Graz 0:2 (0:0)

Sonntag, 19. März 2023, Innsbruck, 3460 Zuseher, SR Manuel Schüttengruber

Tore:

0:1 Emmanuel Esseh Emegha (66.)

0:2 Albian Ajeti (88.)

WSG Tirol: F. Oswald - V. Müller - F. Bacher - T. Sabitzer - Ž. Rogelj (75. D. Tomic) - D. Stumberger, R. Behounek - T. Prica (61. J. Forst) - K. Schulz - J. Ertlthaler (75. P. Rinaldi), S. Ogrinec (31. J. Naschberger); B. Ozegovic, K. Bauernfeind, C. Üstündag

Trainer: Thomas Silberberger

SK Puntigamer Sturm Graz: A. Okonkwo - J. Gorenc Stankovic, G. Wüthrich (31. A. Borkovic) - A. Prass - B. Silva Teixeira - T. Horvat (77. O. Kiteishvili) - E. Emegha (85. A. Ajeti) - J. Gazibegovic - S. Hierländer - D. Schnegg (85. N. Geyrhofer), D. Affengruber; J. Siebenhandl, M. Fuseini, A. Dante

Trainer: Christian Ilzer

Karten:

Gelb: Johannes Naschberger (70., Foul), Tim Prica (8., Foul), Denis Tomic (83., Foul) bzw. Bryan Silva Teixeira (59., Unsportl.)

