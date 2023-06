So bereiten sich die Erstligisten auf die neue Saison vor

Die ersten Transfers stehen längst fest und nun beginnt die schweißtreibende Vorbereitungsphase für unsere heimischen Bundesligisten. Die ersten legen schon am Freitag los. Die Wiener Austria hat sich am Donnerstag übrigens mit dem ehemaligen Admira-Nachwuchskicker Tin Plavotic verstärkt. Der 1,97 Meter-Mann fungierte bei Absteiger Ried als Abwehrchef. Nun klappte es mit einem Wechsel: „Wir hatten ihn schon länger am Schirm“, sagt Sportdirektor Manuel Ortlechner.

Die Testpartien im Überblick

Das Vorbereitungsprogramm der Fußball-Bundesligisten auf die am 28./29./30. Juli startende Saison:

Red Bull Salzburg

Trainingsstart: 26. Juni

Testspiele: 30. Juni gegen Ferencvaros Budapest (18.00 Uhr, St. Johann), Trainingslager von 1. bis 8. Juli in Saalfelden, 4. Juli gegen Legia Warschau (18.00 Uhr, Saalfelden), 8. Juli gegen FC Nordsjaelland (15.30, Grünau), 15. Juli gegen FC Slovacko (11.30, Eugendorf) sowie noch unbekannten Gegner

Sturm Graz

Trainingsstart: 23. Juni

Testspiele: 24. Juni gegen TSV Kirchberg (16.00, Kirchberg/Raab), 1. Juli gegen NS Mura (18.00, Tillmitsch), Trainingslager von 3. bis 8. Juli in Bad Waltersdorf, 8. Juli gegen Spartak Trnava (15.30, Bad Blumau) und Backa Topola (18.00, Ort offen), 14. Juli gegen Partizan Belgrad (15.00, Graz) und Aris Limassol (18.00, Friedberg), 18. Juli gegen Galatasaray Istanbul (19.00, Graz)

LASK

Trainingsstart: 23. Juni

Testspiele: 24. Juni gegen SPG Pregarten (18.00, Pregarten), 1. Juli gegen FC Admira (11.00, Linz), 4. Juli gegen 1860 München (17.00, Windischgarsten), 14. Juli gegen Debrecen (17.00, Linz), 15. Juli gegen Vienna (16.00, Linz)

Rapid Wien

Trainingsstart: 25. Juni

Testspiele: 30. Juni gegen SCU Kilb (18.30, Kilb), Trainingslager von 4. bis 11. Juli in Bad Tatzmannsdorf, 4. Juli gegen Dunajska Streda (Zeit offen, Dunajska Streda), zwei weitere Tests im Rahmen des Trainingslagers, 19. Juli gegen Union Berlin (18.15, Berlin)

Austria Wien

Trainingsstart: 30. Juni

Testspiele: 1. Juli gegen Schrems (18.00, Schrems), 5. Juli gegen FAC (17.00, Wien), 8. Juli gegen Horn (17.00, Wien), 9. Juli gegen Lilienfeld (16.00, Lilienfeld), 14. Juli Gegner offen (Wien), 18. Juli gegen Aris Limassol

Austria Klagenfurt

Trainingsstart: 26. Juni

Testspiele: 1. Juli gegen DSG Ferlach (17.00, Ferlach), 7. Juli gegen FC Liefering (15.00, Gmünd), 11. Juli gegen DSV Leoben (15.00, offen), 15. Juli gegen SKN St. Pölten (15.00, Klagenfurt)

Wolfsberger AC

Trainingsstart: 26. Juni

Testspiele: 30. Juni gegen ATUS Velden (18.30, Velden), 4. Juli gegen DSV Leoben (18.00, Tainach), Trainingslager von 7. bis 13. Juli in Windischgarsten, 8. Juli gegen MSK Zilina (15.30, Windischgarsten), 11. Juli gegen VCS Debreceni (15.30, Windischgarsten), 14./15. Juli Gegner offen

Austria Lustenau

Trainingsstart: 26. Juni

Testspiele: 30. Juni gegen Grasshopper Club Zürich (14.00, Zürich/ohne Zuschauer), Trainingslager von 6. bis 8. Juli in Lech, weitere Testspiele offen

WSG Tirol

Trainingsstart: 24. Juni, 10.00 Wattens

Testspiele: 27. Juni gegen SK Hippach (18.30, Hippach), 1. Juli gegen Zillertalauswahl (17.30, Ried im Zillertal), 8. Juli gegen ZSKA Sofia (17.30, Neustift), 14. Juli gegen SV Sandhausen (18.00, Wattens), 18. Juli gegen CFC Genua (18.30, Moena)

TSV Hartberg

Trainingsstart: 26. Juni

Testspiele: 30. Juni bei Turnier in Gleisdorf gegen FC Gleisdorf (18.30) und GAK (19.15), Trainingslager von 3. bis 8. Juli in Obertraun, 5. Juli gegen 1. FC Nürnberg (18.00, Bad Wimsbach), 8. Juli gegen DSV Leoben (13.00, Donawitz), 12. Juli gegen Polissja Schytomyr (18.00, Pöllauberg), 15. Juli Gegner offen (14.00, Hartberg)

SCR Altach

Trainingsstart: 28. Juni

Testspiele: 30. Juni gegen TSV Meckenbeuren (18.30, Meckenbeuren), 8. Juli gegen FC Luzern (16.00, Schruns), 12. Juli gegen FC Homburg (15.00, Altach), 15. Juli gegen FC Aarau (17.00, Altach), 18. Juli gegen Villarreal (19.30, Altach)

Blau-Weiß Linz

Trainingsstart: 26. Juni

Testspiele: 30. Juni gegen SV Gallneukirchen (19.00, Gallneukirchen), 1. Juli gegen SV Pichl (18.00, Pichl bei Wels), 4. Juli gegen First Vienna (Schladming), 8. Juli gegen SKU Amstetten (St. Peter/Au)