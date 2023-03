Endstation Linz

„Hurra, hurra, die Fortuna, die ist da!“ – mit knapp 100 Fans reiste die Fortuna nach Linz zum entscheidenden Spiel um den Finaleinzug gegen Favorit Diamant. Und mit den lautstarken Zuschauern im Rücken startete die Gäste aus Wiener Neustadt mutig in die Partie, hatten die ersten dicken Torchancen – und setzten früh auf Flying Goalkeeper, das Erfolgsrezept aus Spiel zwei in der HTL-Halle. Doch mit Fortdauer von Hälfte eins erhöhten die Hausherren den Druck, klopften mit zwei Stangenschüsse unüberhörbar an – und sollten sich dann auch verdient in Führung bringen.

Linzer Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel warf die Fortuna alles nach vorne, sollte durch Mirza Jatic nach Lineker-Assist ausgleichen. Danach ließen aber die Hausherren die Muskeln spielen, waren im Kopf und auf den Beinen schneller als die Wiener Neustädter, 2:1, 3:1, 4:1 – die Linzer zu diesem Zeitpunkt mit einem Fuß bereits im Endspiel. Noch dazu musste Fortunas Top-Verteidiger Christopher Hatzl nach einem Foul mit Rot vom Feld. Doch aufgeben wollte sich die „Fortunierer“ nicht. Die Hoffnung der Fans beruhte auf der Aufholjagd bei selbem Spielstand in der Vorwoche, Lineker verkürzte in der Flying Goalkeeper-Variante auf 2:4 aus Sicht der Gäste.

Rudelbildung zum Abschluss

Doch anders als letzte Woche fehlte der Fortuna die letzte Durchschlagskraft und die nötige Portion Glück. Hundert Sekunden vor Schluss traf Marco Meitz aus kurzer Distanz nur die Stange. Am Ende wurde es turbulent, die Ordner hatten mühe die Linz-Fans zu beruhigen, die mit den Feierlichkeiten schon begonnen hatten. Der Schlusspunkt der Partie war dann noch eine Rudelbildung am Feld, bei der Spieler, Betreuer und Schiedsrichter beteiligt waren, Referee Wolf schickte Diamants Ilija Simic mit Rot ebenfalls vom Feld.

Stimme zum Spiel

Fortuna-Trainer Jochen Wöhrer: „Wir sind heute nicht so in die Drucksituationen gekommen wie in den Vorwochen, außerdem haben wir es nicht geschafft im Flying Goalkeeper den Gegner schnell zu bewegen und so Löcher zu schaffen. Die Tore waren vermeidbar, da müssen wir die Situationen besser verteidigen.“

